Sheinbaum le deposita más de 17 mil pesos al mes a todos los trabajadores y pensionados que presenten esta documentación y cumplan estos requisitos

Sin embargo, no se trata de un depósito que el Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo entregue de manera general a todos los trabajadores o pensionados. El Fondo funciona como un complemento de la pensión y la institución de seguridad social determina automáticamente si la persona cumple con los criterios establecidos.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar mantiene en 2026 un complemento para determinados trabajadores que se jubilan bajo el esquema de cuentas individuales. El apoyo puede elevar la pensión mensual hasta un límite de 17 mil 885.85 pesos , cifra vigente para este año.

El mecanismo fue creado en mayo de 2024 y es administrado por el Banco de México. En el caso del IMSS, el objetivo es acercar la pensión al salario promedio del último año cotizado, hasta el límite establecido para cada ejercicio. En 2026, ese límite es de 17 mil 885.85 pesos.

REQUISITOS PARA RECIBIR EL COMPLEMENTO EN 2026

Para acceder al beneficio mediante el IMSS o ISSSTE, el trabajador deberá cubrir los siguientes requisitos:

• Pertenecer al régimen de Cuentas Individuales: Haber comenzado a cotizar en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997 (Ley 97) o cotizar en el ISSSTE bajo el régimen de cuentas individuales instaurado en 2007.

• Edad de retiro: Contar con al menos 65 años cumplidos al momento de tramitar la pensión por vejez.

• Monto de la pensión original: Que el cálculo inicial proyectado por la Afore sea inferior al último salario promedio registrado por el trabajador (con un tope máximo institucional fijado en 17,885.85 pesos).

• Fecha de resolución: Contar con una resolución de pensión emitida a partir de la entrada en vigor del fondo (mayo de 2024 en adelante).

Quedan expresamente excluidos de este complemento los pensionados bajo la Ley 73 del IMSS, así como aquellos jubilados cuyas percepciones calculadas de origen superen el límite máximo estipulado.

¿CUÁNTO DINERO PUEDE COMPLEMENTAR EL FONDO?

Los 17 mil 885.85 pesos no representan una cantidad fija que todos los beneficiarios reciban cada mes. Se trata del límite superior utilizado para calcular el complemento durante 2026.

El IMSS explica que el monto se determina comparando el salario promedio del último año cotizado con la pensión otorgada. Si existe una diferencia y se cumplen los demás requisitos, el Fondo aporta el complemento necesario, hasta alcanzar el límite que corresponda.

De acuerdo con datos del IMSS, entre julio de 2024 y mayo de 2026, 7 mil 224 personas habían recibido este complemento a través del instituto. La dependencia reportó que, sin el mecanismo, esos pensionados habrían obtenido en promedio 52.5% de su último salario, proporción que subió a 96.1% con el apoyo.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESITAN PARA EL TRÁMITE?

El complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar no requiere una solicitud independiente. La evaluación se realiza durante el trámite de pensión por vejez y el sistema institucional determina si la persona cumple las condiciones para recibirlo.

• Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE), pasaporte o credencial del INAPAM.

• Clave Única de Registro de Población (CURP): Documento emitido y validado recientemente por Renapo.

• Estado de cuenta de la Afore: Comprobante reciente (no mayor a tres meses) que acredite la pertenencia a la administradora de fondos.

• Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua o predial con antigüedad máxima de tres meses.

• Estado de cuenta bancario: Documento emitido por la institución financiera que incluya la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) a nombre del titular donde se realizará el depósito único mensual.

¿A DÓNDE SE ACUDE PARA TRAMITAR EL FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR?

Para solicitar el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, no se acude a los módulos de la Secretaría de Bienestar, sino directamente a las ventanillas únicas del IMSS, del ISSSTE o del Infonavit, dependiendo de la institución en la que hayas cotizado.

Dónde acudir según tu institución

• IMSS: Acude a la Subdelegación o a la ventanilla de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que te corresponda para iniciar tu trámite ordinario de pensión.

• ISSSTE: Preséntate en las oficinas de representación estatal o regional.

• Afores y Centros de Atención: Si tus recursos o cuenta individual se encuentran en AFORE PENSIONISSSTE, puedes solicitar orientación y apoyo en sus centros de atención al público.

Si cumples los requisitos (como tener 65 años o más y pertenecer al régimen de cuentas individuales) pero notas que el complemento no aparece reflejado en tu desglose mensual, debes acudir a la ventanilla única de tu instituto para solicitar una revisión del cálculo de tu pensión.