Brewers aplastan 10-1 a Rays y quedan a un triunfo del título de la Serie Mundial

Los Brewers de Milwaukee quedaron a un triunfo de conquistar la Serie Mundial tras vencer 10-1 a los Rays de Tampa Bay en el tercer juego del Clásico de Otoño, disputado en el Tropicana Field. Con la serie 3-0 a su favor, Milwaukee tiene la oportunidad de conseguir el primer campeonato de su historia. La novena de Milwaukee tomó ventaja con dos carreras en la tercera entrada, pero el encuentro quedó prácticamente definido en la quinta, cuando fabricó ocho anotaciones y conectó siete imparables consecutivos, una marca que evidenció las dificultades del pitcheo de Tampa Bay para contener el ataque rival.

Los Brewers terminaron con 16 hits en el encuentro y repartieron la producción ofensiva entre varios jugadores. Brice Turang impulsó dos carreras con un sencillo, mientras Garrett Mitchell agregó otra anotación y Cooper Pratt conectó un doblete productor de dos carreras. Sal Frelick también aportó con un doble impulsor, en tanto David Hamilton y Jackson Chourio conectaron sencillos productores para completar el rally de ocho anotaciones que amplió la diferencia en la pizarra.

Del lado de Tampa Bay, el mexicano Jonathan Aranda comenzó el encuentro en la banca, luego de cometer errores defensivos que tuvieron consecuencias en el segundo partido de la serie, incluido uno que permitió una carrera de Milwaukee. El mánager Kevin Cash decidió colocar a Ryan Vilade en la primera base, mientras Aranda ingresó en la séptima entrada como bateador emergente. Sin embargo, los ajustes no fueron suficientes para frenar a unos Brewers que dominaron tanto con el bate como en el desarrollo del encuentro. Los Rays consiguieron su única carrera hasta la novena entrada, cuando la diferencia ya era de nueve anotaciones y el resultado parecía definido.

Con este triunfo, Milwaukee quedó a una victoria de levantar el trofeo, mientras Tampa Bay enfrenta una situación complicada. La franquicia necesita ganar cuatro partidos consecutivos para conquistar el título, una remontada que ningún equipo ha conseguido en la historia de las Grandes Ligas después de perder los primeros tres encuentros de una Serie Mundial. El cuarto juego será decisivo para las aspiraciones de los Rays, que deberán reaccionar para mantener viva la serie y evitar que los Brewers celebren el campeonato.