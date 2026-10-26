Anthropic prepara su salida a bolsa: entre un crecimiento acelerado y costos millonarios

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Anthropic prepara su salida a bolsa: entre un crecimiento acelerado y costos millonarios
    La salida a bolsa proporcionará a Anthropic el capital necesario para sostener la competencia en la carrera por la inteligencia artificial contra OpenAI, Microsoft, Alphabet entre otras. VANGUARDIA

Las pérdidas que reportó para su posible Oferta Pública Inicial a la Bolsa de Valores fue de 80 mil 700 millones de dólares y sus ingresos operativos ascendieron a mil 620 millones de dólares

Anthropic dio un paso más hacia una posible salida a bolsa que batiría récords el lunes, a pesar de que reveló fuertes pérdidas y problemas de seguridad que podrían poner a prueba el entusiasmo de los inversores por el gigante de la IA.

Antes de entrar en el mercado bursátil, las empresas de IA trazan sus planes para compartir su riqueza

VENTAS EN ASCENSO

En el trimestre finalizado el 30 de junio, Anthropic registró un incremento en sus ingresos del 1,368% en comparación con el año anterior. Además, su base de clientes corporativos incluye a más del 50% de las empresas de la lista Fortune 500 y a más del 30% de la lista Global 2000, generando cada una al menos 100 mil dólares anuales para la tecnológica.

PÉRDIDAS Y COSTOS EN LA IA DE ANTHROPIC

A pesar del salto en ventas, las finanzas de Anthropic reflejan las pérdidas y los costos que requiere el desarrollo de la IA:

Pérdida neta: En el primer semestre de 2026 alcanzó los 80 mil 700 millones de dólares, un resultado influido principalmente por ajustes financieros extraordinarios vinculados a bonos convertibles en acciones.

Desempeño operativo: En una nota más favorable, su pérdida operativa en dicho periodo bajó a 693 millones de dólares, mientras que sus ingresos operativos ajustados pasaron a terreno positivo con mil 620 millones de dólares.

Estructura de costos: Los gastos en computación e infraestructura representan su mayor costo operativo porque Anthropic ya ha comprometido más de 600 mil millones de dólares en acuerdos tecnológicos con socios como Amazon y Google, y anticipa que estos desembolsos continuarán aumentando.

VALORACIÓN BURSÁTIL

Tras haber sido valorada en 965 mil millones de dólares durante una ronda de financiación en mayo, algunas estimaciones del mercado situaron a la empresa cerca de los 1.5 billones de dólares, una cifra ligeramente inferior a los 2 billones proyectados semanas atrás tras presentar sus datos financieros a inversores.

La salida a bolsa proporcionará a Anthropic el capital necesario para sostener la competencia en la carrera por la inteligencia artificial avanzada, mientras el mercado evalúa la rentabilidad a largo plazo de estas millonarias inversiones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ia
Tecnología
Dinero

Localizaciones


Estados Unidos

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Antes de irme

Antes de irme
true

POLITICÓN: Transportistas de Coahuila se suman a paro; buscan garantías para trabajar sin riesgos
true

Taddei, instrumento desechable para la 4T
Conoce por qué lloverá cuatro días en Saltillo, cómo estará el clima del 27 al 30 de octubre y cuándo regresarán las temperaturas cálidas.

¿Por qué lloverá 4 días en Saltillo?... se aproximan lluvias consecutivas y temperaturas frescas
Transportistas de carga mantienen el paro y advierten que no retirarán sus unidades hasta obtener respuestas a sus demandas.

Transportistas bloquean parcialmente la carretera Saltillo-Monterrey; advierten paro total
Los asientos de quienes participaron en la bronca aparecieron marcados El incidente empañó una victoria de 2-1 para los albiazules.

Rayados aplica la cero tolerancia y cancela abonos de peleoneros en el BBVA
El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió la prohibición de todas las manifestaciones que no estuvieran organizadas por los sindicatos e instó a que se restableciera la calma.

El presidente francés, Emmanuel Macron, promete ‘medidas enérgicas’ para apaciguar las protestas
Su trayectoria académica, su activismo propalestino y sus vínculos profesionales están ahora bajo escrutinio judicial.

Detienen a Youssef Siher, el presunto ‘cerebro’ detrás de los disturbios en Milán