Anthropic prepara su salida a bolsa: entre un crecimiento acelerado y costos millonarios
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Las pérdidas que reportó para su posible Oferta Pública Inicial a la Bolsa de Valores fue de 80 mil 700 millones de dólares y sus ingresos operativos ascendieron a mil 620 millones de dólares
Anthropic dio un paso más hacia una posible salida a bolsa que batiría récords el lunes, a pesar de que reveló fuertes pérdidas y problemas de seguridad que podrían poner a prueba el entusiasmo de los inversores por el gigante de la IA.
VENTAS EN ASCENSO
En el trimestre finalizado el 30 de junio, Anthropic registró un incremento en sus ingresos del 1,368% en comparación con el año anterior. Además, su base de clientes corporativos incluye a más del 50% de las empresas de la lista Fortune 500 y a más del 30% de la lista Global 2000, generando cada una al menos 100 mil dólares anuales para la tecnológica.
PÉRDIDAS Y COSTOS EN LA IA DE ANTHROPIC
A pesar del salto en ventas, las finanzas de Anthropic reflejan las pérdidas y los costos que requiere el desarrollo de la IA:
Pérdida neta: En el primer semestre de 2026 alcanzó los 80 mil 700 millones de dólares, un resultado influido principalmente por ajustes financieros extraordinarios vinculados a bonos convertibles en acciones.
Desempeño operativo: En una nota más favorable, su pérdida operativa en dicho periodo bajó a 693 millones de dólares, mientras que sus ingresos operativos ajustados pasaron a terreno positivo con mil 620 millones de dólares.
Estructura de costos: Los gastos en computación e infraestructura representan su mayor costo operativo porque Anthropic ya ha comprometido más de 600 mil millones de dólares en acuerdos tecnológicos con socios como Amazon y Google, y anticipa que estos desembolsos continuarán aumentando.
VALORACIÓN BURSÁTIL
Tras haber sido valorada en 965 mil millones de dólares durante una ronda de financiación en mayo, algunas estimaciones del mercado situaron a la empresa cerca de los 1.5 billones de dólares, una cifra ligeramente inferior a los 2 billones proyectados semanas atrás tras presentar sus datos financieros a inversores.
La salida a bolsa proporcionará a Anthropic el capital necesario para sostener la competencia en la carrera por la inteligencia artificial avanzada, mientras el mercado evalúa la rentabilidad a largo plazo de estas millonarias inversiones.