Anthropic prepara su salida a bolsa: entre un crecimiento acelerado y costos millonarios

Anthropic dio un paso más hacia una posible salida a bolsa que batiría récords el lunes, a pesar de que reveló fuertes pérdidas y problemas de seguridad que podrían poner a prueba el entusiasmo de los inversores por el gigante de la IA .

VENTAS EN ASCENSO

En el trimestre finalizado el 30 de junio, Anthropic registró un incremento en sus ingresos del 1,368% en comparación con el año anterior. Además, su base de clientes corporativos incluye a más del 50% de las empresas de la lista Fortune 500 y a más del 30% de la lista Global 2000, generando cada una al menos 100 mil dólares anuales para la tecnológica.

PÉRDIDAS Y COSTOS EN LA IA DE ANTHROPIC

A pesar del salto en ventas, las finanzas de Anthropic reflejan las pérdidas y los costos que requiere el desarrollo de la IA:

Pérdida neta: En el primer semestre de 2026 alcanzó los 80 mil 700 millones de dólares, un resultado influido principalmente por ajustes financieros extraordinarios vinculados a bonos convertibles en acciones.

Desempeño operativo: En una nota más favorable, su pérdida operativa en dicho periodo bajó a 693 millones de dólares, mientras que sus ingresos operativos ajustados pasaron a terreno positivo con mil 620 millones de dólares.

Estructura de costos: Los gastos en computación e infraestructura representan su mayor costo operativo porque Anthropic ya ha comprometido más de 600 mil millones de dólares en acuerdos tecnológicos con socios como Amazon y Google, y anticipa que estos desembolsos continuarán aumentando.

VALORACIÓN BURSÁTIL

Tras haber sido valorada en 965 mil millones de dólares durante una ronda de financiación en mayo, algunas estimaciones del mercado situaron a la empresa cerca de los 1.5 billones de dólares, una cifra ligeramente inferior a los 2 billones proyectados semanas atrás tras presentar sus datos financieros a inversores.

La salida a bolsa proporcionará a Anthropic el capital necesario para sostener la competencia en la carrera por la inteligencia artificial avanzada, mientras el mercado evalúa la rentabilidad a largo plazo de estas millonarias inversiones.