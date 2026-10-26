Propone el INE a Karla Natividad para presidir el Consejo del Instituto Electoral de Coahuila

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    Propone el INE a Karla Natividad para presidir el Consejo del Instituto Electoral de Coahuila
    Karla Ivonne Natividad González es la propuesta para encabezar el Instituto Electoral de Coahuila. REDES SOCIALES

La nueva titular del IEC tendrá entre sus primeros retos la organización de las elecciones municipales de 2027

La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto que presentarán ante el Consejo General para designar a la nueva consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila.

Fue este lunes cuando, durante una sesión interna, la Comisión presentó los perfiles para presidir los consejos de seis organismos locales electorales, entre los que se encuentra Coahuila.

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El proyecto propone que la nueva titular del IEC, quien presidirá el Consejo durante los próximos seis años, sea Karla Ivonne Natividad González, quien hoy es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila.

Natividad González sería electa para el cargo, en el que tendrá el reto inmediato de las elecciones municipales de 2027, cuando Coahuila renovará sus 38 ayuntamientos, tras una serie de etapas en la convocatoria, a la que respondieron al menos 40 mujeres en la entidad.

Será el próximo 29 de noviembre cuando la Comisión presente ante el Consejo General del INE la propuesta para la designación y, en caso de ser aprobada, el cargo tendría que tomarse en protesta antes del siguiente 3 de noviembre.

Sumario: El INE propone a Karla Ivonne Natividad González para presidir el Instituto Electoral de Coahuila durante los próximos seis años.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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