Propone el INE a Karla Natividad para presidir el Consejo del Instituto Electoral de Coahuila

Fue este lunes cuando, durante una sesión interna, la Comisión presentó los perfiles para presidir los consejos de seis organismos locales electorales, entre los que se encuentra Coahuila.

La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto que presentarán ante el Consejo General para designar a la nueva consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila.

El proyecto propone que la nueva titular del IEC, quien presidirá el Consejo durante los próximos seis años, sea Karla Ivonne Natividad González, quien hoy es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila.

Natividad González sería electa para el cargo, en el que tendrá el reto inmediato de las elecciones municipales de 2027, cuando Coahuila renovará sus 38 ayuntamientos, tras una serie de etapas en la convocatoria, a la que respondieron al menos 40 mujeres en la entidad.

Será el próximo 29 de noviembre cuando la Comisión presente ante el Consejo General del INE la propuesta para la designación y, en caso de ser aprobada, el cargo tendría que tomarse en protesta antes del siguiente 3 de noviembre.

Sumario: El INE propone a Karla Ivonne Natividad González para presidir el Instituto Electoral de Coahuila durante los próximos seis años.