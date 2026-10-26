¡Confirmado! Jay-Z encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2027

Jay-Z fue confirmado como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, que se celebrará el próximo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. La NFL, Apple Music y Roc Nation hicieron oficial la participación del rapero estadounidense, cuyo nombre había circulado entre los favoritos para protagonizar uno de los eventos musicales de mayor audiencia a nivel internacional. Desde 2019, Jay-Z y su compañía Roc Nation colaboran con la NFL en la producción del espectáculo, participando en decisiones que han llevado al escenario a figuras como Shakira, Jennifer López, Rihanna, Kendrick Lamar y Bad Bunny.

Sin embargo, esta vez el empresario y productor dejará su lugar detrás de cámaras para convertirse en el centro de atención. Con 25 premios Grammy y tres décadas de trayectoria, Shawn Carter, nombre real del artista, llegará al Super Bowl en un momento significativo de su carrera, marcado por el aniversario número 30 de su álbum debut, Reasonable Doubt, publicado en 1996. Su legado musical incluye éxitos como Empire State of Mind, 99 Problems y Run This Town, además de colaboraciones que lo han consolidado como uno de los exponentes más influyentes del hiphop. La noticia también ha despertado expectativas sobre los posibles invitados que podrían acompañarlo. Entre los nombres que generan mayor interés figura Beyoncé, su esposa, quien protagonizó el espectáculo de 2013 y regresó como invitada en 2016. No obstante, hasta ahora no se han confirmado colaboraciones.

El anuncio llega después de que Bad Bunny encabezara el espectáculo del Super Bowl LX en febrero de 2026, una presentación que hizo historia al conquistar siete premios Emmy. Ahora, Jay-Z tendrá la oportunidad de escribir su propio capítulo en el evento deportivo más importante de la NFL, en un escenario que conoce desde la producción, pero que nunca había encabezado como artista.