SMN alerta por tormentas en Jalisco y Michoacán; calor extremo y vientos de hasta 70 km/h azotarán el norte

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó para este sábado 12 de septiembre lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco y Michoacán, además de precipitaciones fuertes y chubascos en distintas regiones del país. De acuerdo con el organismo, el monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de México y una circulación ciclónica en altura favorecerán lluvias muy fuertes en Sonora y Chihuahua, así como precipitaciones fuertes en Baja California Sur, Durango y Sinaloa.

En el resto del territorio nacional, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica propiciarán lluvias de distinta intensidad. A estos sistemas se sumará la onda tropical número 39, que avanzará sobre la península de Yucatán. El SMN mantiene bajo vigilancia los efectos del monzón mexicano y de la onda tropical número 39. JALISCO Y MICHOACÁN TENDRÁN LLUVIAS DE HASTA 150 MILÍMETROS El pronóstico establece lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el centro de Jalisco y en el centro y este de Michoacán. También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el este de Sonora, el oeste y suroeste de Chihuahua, Colima, el sur de Guanajuato, el centro y noroeste de Guerrero, así como el este y sur de Chiapas. Los acumulados de 25 a 50 milímetros se prevén en el sur de Baja California Sur, sur de Durango, norte y sur de Sinaloa, norte y sur de Nayarit, sur de Zacatecas, Aguascalientes, sur de Querétaro, suroeste de Hidalgo, Tlaxcala, suroeste de Puebla, oeste, suroeste y noroeste del Estado de México, Ciudad de México, Morelos, sur de Veracruz, oeste y noreste de Oaxaca, así como en el centro y sur de Quintana Roo. Habrá intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para Baja California se pronostican lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros. El organismo advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos e inundaciones.

PERSISTEN TEMPERATURAS SUPERIORES A 45 °C EN EL NORTE La circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán. Además, continuará la onda de calor en el noreste de Baja California, centro y sur de Sinaloa, centro, sur y este de Nuevo León, oeste de Tamaulipas, centro y sur de Coahuila, noreste de Chihuahua y oeste de Durango. La temperatura máxima superará los 45 °C en el noreste de Baja California. Se esperan máximas de 40 a 45 °C en el noroeste de Sonora, noreste de Chihuahua, norte de Coahuila, este de Nuevo León, noroeste, centro y oeste de Tamaulipas, centro y sureste de Tabasco, sur y centro de Campeche, así como en el sur de Yucatán. Las temperaturas máximas de 35 a 40 °C se registrarán en el centro de Baja California Sur, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, norte de Nayarit, norte y costa de Jalisco, este de Colima, centro de Michoacán, noreste de Querétaro, norte de Hidalgo, norte y suroeste de Puebla, sur de Morelos, norte y centro de Veracruz, Guerrero, norte y sureste de Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. En el norte y sur de Zacatecas, noreste y suroeste de Guanajuato, así como en el suroeste del Estado de México, se esperan temperaturas de 30 a 35 °C. En contraste, las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C se presentarán en zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

SMN PREVÉ RACHAS DE HASTA 70 KM/H El SMN pronosticó viento de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En Sonora, Chihuahua, Durango, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. También se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, en Baja California, Baja California Sur, el golfo de California, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, y Chiapas. El organismo señaló que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

PRONOSTICAN OLEAJE DE HASTA 2.5 METROS EN COSTAS DEL PACÍFICO Para este sábado se pronostica oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur. Las mismas condiciones se esperan en las costas del sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ante la presencia de bancos de niebla, el SMN también advirtió que podría reducirse la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.