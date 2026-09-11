¡No des clic! Condusef alerta por fraudes al descargar apps con malware de enlaces sospechosos

La Asociación de Bancos de México (AMB) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) exhortaron a los usuarios de los servicios financieros y a los ciudadanos en general, a tomar medidas de prevención ante riesgos de fraudes; ante el riesgo de descargas de aplicaciones móviles a través de enlaces recibidos por SMS, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales y otros servicios de mensajería. A través de un comunicado, el llamado de las organizaciones se da debido a la identificación reciente de intentos de fraude financiero relacionados con programas maliciosos, conocidos como malware, que se instalan en dispositivos móviles y buscan capturar claves, interceptar códigos de verificación o tomar control de estos para intentar realizar transacciones no autorizadas.

“Estos enlaces pueden dirigir a sitios no seguros y ofrecer aplicaciones que, una vez instaladas en el dispositivo, podrían ser utilizadas para obtener información personal y financiera y cometer operaciones fraudulentas”, se puede leer en el comunicado de Condusef.

FRAUDE POR APPS DE MALWARE La prevención y mitigación del fraude es prioritario para las instituciones bancarias, ya que el malware permite que el atacante opere desde el propio dispositivo o entorno digital del cliente al utilizar credenciales legítimas y mecanismos de autenticación previamente comprometidos. Lo que a su vez dificulta la identificación inmediata de una operación fraudulenta y la forma en que se originó y ejecutó la transacción. Por las distintas modalidades en que opera, como el control remoto, superposición de pantallas, extensiones maliciosas o instalación de archivos y aplicaciones comprometidas, las instituciones bancarias en México han fortalecido sus medidas preventivas, la comunicación con sus clientes y la coordinación interinstitucional con las autoridades financieras.

¿CÓMO ATACAN ESTOS FRAUDES? Cabe precisar que este tipo de fraude no inicia necesariamente dentro de la aplicación bancaria; en muchos casos, comienza cuando se recibe un mensaje SMS, un correo electrónico, una llamada o enlace falso engañoso que solicita se descargue una aplicación, abrir un archivo o compartir información confidencial. Con ese acceso, los delincuentes intentan obtener claves, códigos de seguridad o controlar el equipo para realizar operaciones no autorizadas. Entre las principales señales de alerta están los mensajes que generan urgencia, las solicitudes de contraseñas, NIP, códigos de verificación o datos de tarjetas, instrucciones para instalar aplicaciones o permitir acceso remoto, así como enlaces o páginas sospechosas y cambios inusuales en el funcionamiento del celular.

RECOMENDACIONES PARA NO CAER EN ESTE FRAUDE En este contexto, la ABM, organismo cúpula de la banca en México, y la Condusef, institución que protege los derechos de los usuarios de los servicios financieros, compartieron una serie de recomendaciones preventivas básicas que evitarán caer en engaños: - Descarga las aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales, como Google Play o App Store. - Antes de instalar una aplicación, verifica que sea la oficial de la institución financiera. - Instala una herramienta anti-walware-antivirus, mantenerla activa y actualizada. - No descargues aplicaciones desde enlaces enviados por SMS, correo electrónico, WhatsApp o redes sociales. - Si recibes un mensaje que te invita a descargar una aplicación, no abras el enlace y verifica directamente con tu institución financiera.

Sin embargo, si ya descargaste una aplicación sospechosa, comunícate inmediatamente con tu banco o institución financiera a través de sus canales oficiales para recibir orientación y tomar las medidas de seguridad correspondientes. (Con información de Reforma)

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