¡No des clic! Condusef alerta por fraudes al descargar apps con malware de enlaces sospechosos

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    ¡No des clic! Condusef alerta por fraudes al descargar apps con malware de enlaces sospechosos
    AMB y Condusef exhortaron a los usuarios de los servicios financieros y a los ciudadanos en general, a tomar medidas de prevención ante riesgos de fraudes. IA | GEMINI

Se instalan en dispositivos móviles y buscan capturar claves, interceptar códigos de verificación o tomar control de estos

La Asociación de Bancos de México (AMB) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) exhortaron a los usuarios de los servicios financieros y a los ciudadanos en general, a tomar medidas de prevención ante riesgos de fraudes; ante el riesgo de descargas de aplicaciones móviles a través de enlaces recibidos por SMS, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales y otros servicios de mensajería.

A través de un comunicado, el llamado de las organizaciones se da debido a la identificación reciente de intentos de fraude financiero relacionados con programas maliciosos, conocidos como malware, que se instalan en dispositivos móviles y buscan capturar claves, interceptar códigos de verificación o tomar control de estos para intentar realizar transacciones no autorizadas.

“Estos enlaces pueden dirigir a sitios no seguros y ofrecer aplicaciones que, una vez instaladas en el dispositivo, podrían ser utilizadas para obtener información personal y financiera y cometer operaciones fraudulentas”, se puede leer en el comunicado de Condusef.

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FRAUDE POR APPS DE MALWARE

La prevención y mitigación del fraude es prioritario para las instituciones bancarias, ya que el malware permite que el atacante opere desde el propio dispositivo o entorno digital del cliente al utilizar credenciales legítimas y mecanismos de autenticación previamente comprometidos.

Lo que a su vez dificulta la identificación inmediata de una operación fraudulenta y la forma en que se originó y ejecutó la transacción.

Por las distintas modalidades en que opera, como el control remoto, superposición de pantallas, extensiones maliciosas o instalación de archivos y aplicaciones comprometidas, las instituciones bancarias en México han fortalecido sus medidas preventivas, la comunicación con sus clientes y la coordinación interinstitucional con las autoridades financieras.

¿CÓMO ATACAN ESTOS FRAUDES?

Cabe precisar que este tipo de fraude no inicia necesariamente dentro de la aplicación bancaria; en muchos casos, comienza cuando se recibe un mensaje SMS, un correo electrónico, una llamada o enlace falso engañoso que solicita se descargue una aplicación, abrir un archivo o compartir información confidencial.

Con ese acceso, los delincuentes intentan obtener claves, códigos de seguridad o controlar el equipo para realizar operaciones no autorizadas.

Entre las principales señales de alerta están los mensajes que generan urgencia, las solicitudes de contraseñas, NIP, códigos de verificación o datos de tarjetas, instrucciones para instalar aplicaciones o permitir acceso remoto, así como enlaces o páginas sospechosas y cambios inusuales en el funcionamiento del celular.

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RECOMENDACIONES PARA NO CAER EN ESTE FRAUDE

En este contexto, la ABM, organismo cúpula de la banca en México, y la Condusef, institución que protege los derechos de los usuarios de los servicios financieros, compartieron una serie de recomendaciones preventivas básicas que evitarán caer en engaños:

- Descarga las aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales, como Google Play o App Store.

- Antes de instalar una aplicación, verifica que sea la oficial de la institución financiera.

- Instala una herramienta anti-walware-antivirus, mantenerla activa y actualizada.

- No descargues aplicaciones desde enlaces enviados por SMS, correo electrónico, WhatsApp o redes sociales.

- Si recibes un mensaje que te invita a descargar una aplicación, no abras el enlace y verifica directamente con tu institución financiera.

Sin embargo, si ya descargaste una aplicación sospechosa, comunícate inmediatamente con tu banco o institución financiera a través de sus canales oficiales para recibir orientación y tomar las medidas de seguridad correspondientes.

(Con información de Reforma)

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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