SMN prevé lluvias intensas en seis estados y temperaturas de hasta 45 grados en el norte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este viernes se prevén lluvias puntuales intensas en diversas regiones de San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas, así como temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Chihuahua, Coahuila y Durango. De acuerdo con el organismo, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del Golfo de México, en interacción con condiciones de inestabilidad atmosférica, favorecerán precipitaciones intensas en el este y sureste de Chiapas; norte y centro de Veracruz; norte, este y sureste de Puebla; este de San Luis Potosí y sur de Tamaulipas. Además, se pronostican lluvias muy fuertes en el suroeste de Campeche, sureste de Tabasco, norte de Oaxaca e Hidalgo; lluvias fuertes en Quintana Roo, Tlaxcala y el sur de Nuevo León; así como intervalos de chubascos en Yucatán.

CANAL DE BAJA PRESIÓN GENERARÁ LLUVIAS EN EL OCCIDENTE Y CENTRO DEL PAÍS El SMN indicó que un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, combinado con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, provocará lluvias intensas en el oeste y centro de Jalisco. También se esperan precipitaciones muy fuertes en el norte de Michoacán, sur de Nayarit, noreste y este de Sinaloa, noroeste de Durango, suroeste de Chihuahua y este y sureste de Sonora. Las lluvias fuertes podrían presentarse en el norte de Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Colima, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, mientras que Baja California, Baja California Sur y Coahuila registrarán intervalos de chubascos. PERSISTIRÁ AMBIENTE CALUROSO Y ONDA DE CALOR EN MÉXICO Las condiciones de ambiente caluroso a muy caluroso continuarán en gran parte del norte y noroeste del territorio nacional, así como en la Península de Yucatán. El organismo meteorológico prevé temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Chihuahua, Coahuila y Durango. Asimismo, continuará la onda de calor en regiones del noreste de Baja California, centro, este y sureste de Sonora, norte de Sinaloa, este, oeste y suroeste de Chihuahua, además del noroeste y norte de Durango.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO Hoy en Saltillo nos espera un día mayormente agradable, ideal para disfrutar de la tarde, aunque con un ojo puesto en el cielo. La temperatura máxima alcanzará aproximadamente los 27°C o 28°C, mientras que por la noche el termómetro descenderá de forma bastante cómoda hasta los 15°C o 17°C, manteniendo ese ambiente fresco característico de la ciudad. Durante la mañana dominan los cielos despejados con nubes dispersas, pero la nubosidad irá en aumento conforme avance la jornada. Hacia la tarde existe una probabilidad moderada de lluvias débiles o alguna tormenta aislada en ciertas zonas, acompañada de vientos provenientes del norte con rachas que podrían rondar los 15 a 35 km/h, por lo que no está de más cargar con un paraguas si vas a salir. VIGILAN POSIBLE DESARROLLO CICLÓNICO EN EL GOLFO DE MÉXICO El Servicio Meteorológico Nacional informó que mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico ubicada en el oeste del Golfo de México. Las autoridades señalaron que las lluvias fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

SMN ALERTA POR RIESGOS DE INUNDACIONES Y DESLAVES El SMN advirtió que las precipitaciones pronosticadas podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en zonas montañosas, encharcamientos e inundaciones en áreas bajas. Además, las rachas de viento asociadas a estos sistemas meteorológicos podrían provocar la caída de árboles, postes y anuncios publicitarios. Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales emitidos por Protección Civil y por el Servicio Meteorológico Nacional, especialmente en las entidades donde se pronostican lluvias intensas y posibles afectaciones hidrometeorológicas.

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