Streaming en México 2026: estos son los precios de Netflix, Disney+, Prime Video y más plataformas

El inicio de 2026 llega acompañado de la revisión habitual de gastos para millones de familias en México. A los pagos fijos se suma un rubro que ha ganado peso en los últimos años: las plataformas de streaming. Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Paramount+ y Apple TV+ forman parte de la oferta más popular de entretenimiento bajo demanda, con precios y planes que varían según las características del servicio.

A continuación, se detallan los costos vigentes de estas plataformas en México, así como las principales características de cada plan, para facilitar la comparación al momento de decidir cuál contratar.

PRECIOS DE NETFLIX 2026: ESTOS SON LOS PLANES QUE PUEDES CONTRATAR

Netflix mantiene tres opciones de suscripción en México, luego de la eliminación del plan Básico. Los precios pueden variar si se aplican impuestos adicionales, dependiendo de la región.

El plan Estándar con anuncios tiene un costo de 119 pesos mensuales. Incluye acceso a todos los juegos y a la mayoría de las series y películas del catálogo, aunque algunos títulos no están disponibles y se identifican con un ícono de candado. Permite ver contenido en dos dispositivos compatibles al mismo tiempo, ofrece reproducción en resolución Full HD (1080p) y permite descargas en dos dispositivos.

El plan Estándar, con un precio de 249 pesos al mes, ofrece juegos, series y películas sin publicidad y sin límite. Permite reproducir contenido en dos dispositivos de manera simultánea, en calidad Full HD, y descargar contenido en dos dispositivos. Este plan permite agregar un miembro extra que no viva en el mismo domicilio por un costo adicional mensual, con o sin anuncios.

Por su parte, el plan Premium tiene un costo de 329 pesos mensuales. Incluye acceso sin publicidad, reproducción en hasta cuatro dispositivos simultáneos, calidad de imagen 4K Ultra HD con HDR, descargas en hasta seis dispositivos y audio espacial de Netflix. Además, permite agregar hasta dos miembros extras con cuentas y contraseñas propias, cuyo costo se suma al plan principal.

PRECIO DE PRIME VIDEO EN 2026: INCLUIDO CON AMAZON PRIME

Prime Video se ofrece como parte de la membresía Amazon Prime en México. La suscripción mensual tiene un costo de 99 pesos, mientras que la membresía anual se puede contratar por 899 pesos.

Además del acceso al catálogo de Prime Video, la membresía incluye otros beneficios asociados a Amazon Prime.

PRECIOS DE DISNEY + EN 2026: OPCIONES CON ANUNCIOS, SIN ANUNCIOS Y CON DEPORTES

Disney+ cuenta con tres planes de suscripción en México, con precios finales ya establecidos.

El plan Disney+ Estándar con anuncios tiene un costo mensual de 149 pesos. Incluye el catálogo completo de Disney+, películas y series de Hulu, audio hasta 5.1, video en calidad Full HD (1080p) y reproducción en dos dispositivos simultáneos.

El plan Disney+ Estándar, sin interrupciones publicitarias, cuesta 249 pesos al mes. Ofrece el catálogo completo de Disney+ y Hulu sin anuncios, audio hasta 5.1, video en Full HD, reproducción en dos dispositivos a la vez y descargas en hasta diez dispositivos, con un límite de 25 títulos.

El plan Disney+ Premium tiene un precio mensual de 319 pesos. Incluye el catálogo completo de Disney+ y Hulu sin anuncios, acceso a todos los canales de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos al mes —estos últimos con interrupciones publicitarias—, audio Dolby Atmos, video en calidad 4K UHD y HDR, reproducción en hasta cuatro dispositivos simultáneos y descargas en hasta diez dispositivos.

PRECIOS DE HBO MAX EN 2026: PLANES BÁSICOS, ESTÁNDAR Y PLATINO

HBO Max ofrece tres niveles de suscripción en México, con opciones de pago mensual y anual.

El plan Básico con anuncios cuesta 149 pesos al mes, con un precio anual de 1,428 pesos. Permite la reproducción en dos dispositivos simultáneos y ofrece resolución Full HD.

El plan Estándar tiene un costo mensual de 239 pesos, o 2,148 pesos al año. Incluye reproducción en dos dispositivos a la vez, resolución Full HD y hasta 30 descargas para ver contenido sin conexión.

El plan Platino se ofrece por 299 pesos mensuales o 2,868 pesos al año. Permite el uso en hasta cuatro dispositivos simultáneamente, ofrece resolución Full HD y 4K Ultra HD, audio Dolby Atmos y hasta 100 descargas para disfrutar offline.

PRECIOS PARAMOUNT +: PLAN MENSUAL Y ANUAL

Paramount+ dispone de tres planes de suscripción en México. El plan Básico cuesta 99 pesos mensuales o 889 pesos al año. El plan Estándar tiene un precio de 129 pesos al mes o 1,159 pesos anuales. El plan Premium se ofrece por 179 pesos mensuales o 1,609 pesos al año.

PRECIOS DE APPLE TV: UNA SOLA SUSCRIPCIÓN

Apple TV+ mantiene un esquema de suscripción único en México. El servicio tiene un costo de 169 pesos mensuales e incluye el acceso al catálogo completo de producciones originales de la plataforma.

La elección de una o varias plataformas de streaming depende del consumo de cada usuario. Para quienes no utilizan con frecuencia estos servicios, suele resultar conveniente contratar la suscripción únicamente durante el mes en que planean ver contenido específico.

En cambio, para quienes consideran importante mantener activo un servicio de streaming de manera permanente, revisar las opciones de planes anuales puede representar un ahorro, ya que en varios casos incluyen descuentos frente al pago mensual.