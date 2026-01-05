¿Secretos a la luz? Netflix anuncia documental sobre el detrás de cámaras de la última temporada de ‘Stranger Things’

Show
/ 5 enero 2026
    ¿Secretos a la luz? Netflix anuncia documental sobre el detrás de cámaras de la última temporada de ‘Stranger Things’
    Historia. El documental muestra imágenes inéditas del último día de rodaje de Stranger Things 5, marcado por la emoción del equipo y los hermanos Duffer. FOTO: TWITTER@NETFLIX

El documental llegará al catálogo el próximo lunes 12 de enero; el tráiler adelanta fragmentos de los primeros años de la serie

Durante semanas, en redes sociales se especuló sobre la posible llegada de un episodio especial de ‘Stranger Things’. Al final, la expectativa resultó parcialmente cierta, ya que no se trata de un capítulo extra, sino de un nuevo documental que revelará detalles y momentos íntimos del rodaje de la temporada final de la exitosa serie.

Titulado ‘Una última aventura: detrás de cámaras de Stranger Things 5’, el documental fue dirigido por Martina Radwan y se estrenará el próximo 12 de enero. La producción sigue de cerca el proceso creativo de la serie creada por Matt y Ross Duffer durante su etapa final.

El proyecto acompañó durante un año completo al equipo de producción, desde el trabajo en la sala de guionistas hasta el último día de rodaje, documentando de manera cercana el cierre de uno de los fenómenos televisivos más importantes de Netflix.

¿QUÉ INCLUYE EL DOCUMENTAL DE STRANGER THINGS?

El material incluye la lectura final del guión, en la que el elenco se enfrenta por primera vez al desenlace definitivo de sus personajes, así como conversaciones internas sobre el desarrollo de la última temporada y el destino de Eleven.

Radwan, quien dirigió el documental ‘Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow’ (2023) y trabajó como directora de fotografía en Girls State, tuvo acceso continuo al set y a la dinámica cotidiana del equipo. En declaraciones compartidas en un comunicado de prensa, señaló que tanto el elenco como los colaboradores recurrentes de la serie compartieron de manera abierta las experiencias acumuladas tras años de trabajo conjunto.

“Estoy infinitamente agradecida con los hermanos Duffer por confiarme un asiento en primera fila para este increíble viaje. Pasar un año completo en el set con ellos fue un verdadero privilegio y una emoción absoluta. Poder acercarme y verlos dar vida a esta serie tan querida en tiempo real fue pura alegría. Ojalá pudiera viajar en el tiempo y documentar las temporadas uno a la cuatro”, expresó la cineasta en el video.

TESOROS EN IMÁGENES

El tráiler del documental muestra fragmentos de los primeros años de la serie, imágenes del elenco en sus inicios y escenas del último día de filmación. En uno de los momentos más emotivos, Ross Duffer anuncia el cierre del rodaje mientras cae confeti desde el techo del set.

Los hermanos Duffer explicaron que su interés por realizar este documental surgió a partir de los materiales detrás de cámaras que conocieron durante la producción de ‘El Señor de los Anillos’.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Emotiva dedicatoria! Muere el hermano de Guillermo del Toro previo a entrega de premios

Una última aventura: detrás de cámaras de Stranger Things 5 fue producido por Angus Wall, Terry Leonard y Kent Kubena para MakeMake Productions. (Con información de Reforma)

Temas


Documentales
Espectáculos
Streaming

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Millie Bobby Brown

Organizaciones


Netflix

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró “no culpable” en la Corte de Manhattan en Nueva York, por el caso que enfrenta en Estados Unidos de ‘narcoterrorismo’ y tráfico de cocaína.

Maduro se declara ‘no culpable’ en tribunal de NY por cargos de narcoterrorismo y tráfico de droga
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
true

Sale Venezuela de una dictadura para caer en otra
La acusación formal en Estados Unidos detalla una presunta red multinacional de narcotráfico que habría operado desde Venezuela hacia México y Estados Unidos con participación de funcionarios cercanos a Nicolás Maduro.

Estos cárteles mexicanos están vinculados con Nicolás Maduro
Descubre cuándo inició la tradición de la Rosca de Reyes en México y por qué se convirtió en uno de los panes más codiciados del año.

Rosca de Reyes en México... cuándo inició la tradición y por qué es tan codiciada
Durante el mes de enero, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 400 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Regresa la Pensión del Bienestar... Calendario Oficial del 5 al 28 de enero para el pago de los 6 mil 400 pesos
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria
Logro. El equipo de Una batalla tras otra celebró su triunfo como Mejor Película durante los Critics Choice Awards 2026.

¿Y Guillermo Del Toro? Coronan a ‘Una Batalla Tras Otra’ como Mejor Película en los Critics Choice Awards