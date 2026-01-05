¿Secretos a la luz? Netflix anuncia documental sobre el detrás de cámaras de la última temporada de ‘Stranger Things’

Durante semanas, en redes sociales se especuló sobre la posible llegada de un episodio especial de ‘Stranger Things’. Al final, la expectativa resultó parcialmente cierta, ya que no se trata de un capítulo extra, sino de un nuevo documental que revelará detalles y momentos íntimos del rodaje de la temporada final de la exitosa serie. Titulado ‘Una última aventura: detrás de cámaras de Stranger Things 5’, el documental fue dirigido por Martina Radwan y se estrenará el próximo 12 de enero. La producción sigue de cerca el proceso creativo de la serie creada por Matt y Ross Duffer durante su etapa final. El proyecto acompañó durante un año completo al equipo de producción, desde el trabajo en la sala de guionistas hasta el último día de rodaje, documentando de manera cercana el cierre de uno de los fenómenos televisivos más importantes de Netflix.

¿QUÉ INCLUYE EL DOCUMENTAL DE STRANGER THINGS? El material incluye la lectura final del guión, en la que el elenco se enfrenta por primera vez al desenlace definitivo de sus personajes, así como conversaciones internas sobre el desarrollo de la última temporada y el destino de Eleven. Radwan, quien dirigió el documental ‘Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow’ (2023) y trabajó como directora de fotografía en Girls State, tuvo acceso continuo al set y a la dinámica cotidiana del equipo. En declaraciones compartidas en un comunicado de prensa, señaló que tanto el elenco como los colaboradores recurrentes de la serie compartieron de manera abierta las experiencias acumuladas tras años de trabajo conjunto. “Estoy infinitamente agradecida con los hermanos Duffer por confiarme un asiento en primera fila para este increíble viaje. Pasar un año completo en el set con ellos fue un verdadero privilegio y una emoción absoluta. Poder acercarme y verlos dar vida a esta serie tan querida en tiempo real fue pura alegría. Ojalá pudiera viajar en el tiempo y documentar las temporadas uno a la cuatro”, expresó la cineasta en el video.

TESOROS EN IMÁGENES El tráiler del documental muestra fragmentos de los primeros años de la serie, imágenes del elenco en sus inicios y escenas del último día de filmación. En uno de los momentos más emotivos, Ross Duffer anuncia el cierre del rodaje mientras cae confeti desde el techo del set. Los hermanos Duffer explicaron que su interés por realizar este documental surgió a partir de los materiales detrás de cámaras que conocieron durante la producción de ‘El Señor de los Anillos’.