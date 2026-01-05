¿Sin qué ver? Te dejamos lo nuevo que llega al streaming en enero

Israel García
por Israel García

Series y películas se estrenarán estos días para acompañar los últimos días de vacaciones, tras la ‘resaca’ de las fiestas decembrinas

Show
/ 5 enero 2026
Los niños y adolescentes siguen en casa, y tú también tienes la oportunidad de seguir descansando unos días más. No te limites a los títulos que ya repetiste: te presentamos algunas series y películas que llegarán al streaming este mes.

Tal vez en la lista aparezca la que será tu nueva apuesta favorita. ¡Chécalas!

Cómo Entrenar A Tu Dragón

HBO Max / Película

La versión live action de la película animada ha llegado a la plataforma. Esta producción revive la historia de Hipo y trae de vuelta a Dean DeBlois, el cineasta detrás de la trilogía original, como guionista, director y productor de la nueva adaptación.

Estreno: 2 de enero.

Mil golpes (T. 3)

Disney+ / Serie

Ambientada en el East End de Londres en 1880, la historia retoma los acontecimientos un año después. Hezekiah (Malachi Kirby) es apenas la sombra de lo que fue, mientras Sugar Goodson (Stephen Graham), apartado de su familia, se refugia en el alcohol. Cuando la era de Wapping parece llegar a su fin, el regreso de Mary Carr (Erin Doherty) lo altera todo, pues vuelve para reagrupar a las Cuarenta Elefantas, una organización criminal integrada únicamente por mujeres, y reclamar su poder. Con planes precisos, Mary hace entrar en razón a Sugar y forja una alianza con Hezekiah para acabar con Indigo Jeremy. Estreno: 9 de enero.

Teherán (T. 3)

Apple TV+ / Serie

Tras un retraso provocado por el ataque de Hamás a Israel en 2023, esta entrega regresa con el foco puesto en Tamar Rabinyan (Niv Sultan), una agente hacker del Mossad que se infiltra en Teherán bajo una identidad falsa. Luego de rebelarse al final de la segunda temporada y recuperar el respaldo de la agencia, Tamar deberá reinventarse y encontrar la manera de sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. Hugh Laurie, ganador del Globo de Oro, se suma al elenco como Eric Peterson, un inspector nuclear sudafricano. Disponible: 9 de enero.

El infiltrado (T. 2)

Prime Video / Serie

Después de los acontecimientos de la primera temporada, Pine se ve involucrado, a lo largo de seis episodios, en una nueva misión en Colombia, donde se enfrenta a un empresario de armas y a su red de influencias, con aliados inesperados y el regreso de viejas amistades. La serie cuenta nuevamente con Tom Hiddleston, Hugh Laurie y Olivia Colman, y suma al elenco a Diego Calva y Camila Morrone, lo que amplía el alcance de la intriga global. Está basada en una novela de John le Carré.

Disponible: 11 de enero.

Sin Cerrojos: un experimento carcelario (T. 2)

Netflix / Serie

A lo largo de ocho episodios, la serie se sitúa en el condado de Pinal, Arizona, donde un sheriff recién electo, Teeple, pone en marcha un audaz experimento de seis semanas al abrir una celda completa y otorgar a los reclusos un nivel de control sin precedentes. Tras años marcados por la violencia, los confinamientos y la reincidencia, la prisión se ha convertido en un espacio dominado por un ciclo de agresión difícil de romper. En ese contexto, la cárcel funciona como un campo de pruebas para un enfoque innovador de rehabilitación.

Estreno: 7 de enero.

Gente que conocemos en vacaciones

Netflix / Serie

Basada en la novela de Emily Henry, esta comedia romántica sigue a Poppy y Alex, dos mejores amigos de personalidades opuestas que, durante una década, mantienen la tradición de viajar juntos cada verano. Ella es aventurera y él es amante de la rutina. Con el paso del tiempo, la amistad se pone a prueba al cuestionarse si lo que sienten podría llevarlos a una relación seria. Emily Bader y Tom Blyth protagonizan la película, dirigida por Brett Haley, mientras que el guion está a cargo de Yulin Kuang, Amos Vernon y Nunzio Randazzo.

Disponible: 9 de enero.

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

