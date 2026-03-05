Mundial FIFA 2026... Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para ganar su boleto; mujeres de entre 16 y 25 años las participantes

La propuesta consiste en un concurso nacional de dominadas con balón , una dinámica dirigida a jóvenes futbolistas mexicanas que permitirá a la ganadora asistir al partido inaugural del torneo en representación de la mandataria.

Durante la conferencia conocida como La Mañanera del Pueblo , la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , anunció una iniciativa que busca combinar deporte, juventud y participación social en el contexto del próximo FIFA World Cup 2026 .

El anuncio forma parte de las actividades vinculadas al programa denominado Mundial Social, con el que el gobierno federal pretende impulsar el deporte comunitario y generar espacios de participación para nuevas generaciones.

“Vamos a hacer un concurso de dominadas para que una joven pueda ir en mi lugar al partido inaugural del Mundial 2026, México contra Sudáfrica”, explicó la presidenta durante la conferencia matutina.

UN BOLETO ESPECIAL PARA EL PARTIDO INAUGURAL

El premio principal del concurso no es menor. La joven que resulte ganadora tendrá la oportunidad de asistir al arranque oficial del torneo, uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta.

El encuentro inaugural enfrentará a la Mexico national football team contra la South Africa national football team, en un partido que marcará el inicio de la competencia futbolística global.

Las dominadas, también conocidas como “toques” o “juggling” en el fútbol, son una habilidad básica que refleja control del balón, coordinación y técnica individual.

Según explicaron autoridades federales, la dinámica permitirá identificar el talento de jóvenes futbolistas y, al mismo tiempo, generar una actividad simbólica que conecte a la juventud con el ambiente del Mundial.

La convocatoria también busca visibilizar el crecimiento del fútbol femenino en México, disciplina que ha ganado presencia en los últimos años tanto en ligas profesionales como en competencias internacionales.

LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Las autoridades detallaron que la convocatoria estará dirigida exclusivamente a mujeres jóvenes, con el objetivo de fomentar la participación femenina en el deporte.

Para formar parte del concurso, las participantes deberán cumplir con tres requisitos principales:

• Tener entre 16 y 25 años de edad

• Registrarse en el portal oficial mundialsocial.gob.mx

• Enviar un video de un minuto realizando dominadas con balón

El video será el elemento central de evaluación, ya que permitirá analizar la técnica, el control del balón y la creatividad de cada participante.

Las mejores grabaciones serán seleccionadas como finalistas, quienes posteriormente serán evaluadas por un jurado especializado.

UN JURADO CON FIGURAS DEL FUTBOL MEXICANO

La evaluación del concurso estará a cargo de personalidades vinculadas al fútbol mexicano, quienes revisarán el desempeño técnico de las participantes.

Entre las integrantes del jurado destacan:

• Charlyn Corral, reconocida futbolista mexicana con trayectoria internacional

• Katia Itzel García, árbitra que ha participado en torneos nacionales e internacionales

• Gabriela Fernández, periodista especializada en fútbol

La participación de estas figuras busca otorgar credibilidad y experiencia deportiva al proceso de selección.

Además, el proyecto pretende conectar la celebración del Mundial 2026 con actividades que promuevan la práctica del deporte entre jóvenes.

DATOS CURIOSOS DEL CONCURSO

• El Mundial 2026 será el primero en la historia con 48 selecciones participantes.

• México se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo.

• Las dominadas con balón son uno de los ejercicios más utilizados para desarrollar control y sensibilidad futbolística.

• El torneo será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La convocatoria abre un espacio para que el entusiasmo por el fútbol llegue a nuevas generaciones de jugadoras que buscan formar parte del ambiente que rodeará al mayor evento deportivo del planeta.