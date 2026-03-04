$!Marcha del 8M: Consignas feministas para gritar y para escribir en tu cartel

En cuestión de días, la ‘marea morada’ inundará las calles en todo México y entre paredes resonarán las injusticias, las desigualdades y la lucha de mujeres que están y que estuvieron. De frente a este 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, miles de ciudadanas salen a luchar por sus derechos, levantando puños entre carteles que cuentan historias y palabras de resiliencia, fortaleza y empoderamiento. TE PUEDE INTERESAR: Recomendaciones para unirte a las marchas feministas del 8M Si planeas acudir a la Marcha del 8M considera aprender algunas de las consignas que, al ser pronunciadas en comunidad, transmiten un mensaje de unidad y sororidad entre mujeres. Es importante considerar que también puedes usarlas para crear tu cartel.

CONSIGNAS FEMINISTAS PARA MARCHAR EL 8M 1. Contra la violencia feminicida: * ¡Ni una menos, vivas nos queremos! * ¡No estamos todas, nos faltan las asesinadas! * ¡Señor, señora, no sea indiferente, matan a las mujeres en la cara de la gente! * ¡Nos sembraron miedo, nos crecieron alas! * ¡Ni una asesinada más! * ¡Basta de feminicidios! * ¡Si tocan a una, respondemos todas! * ¡Nos queremos vivas, libres y sin miedo! * ¡Mujer que lucha, mujer que vive! * ¡La violencia machista no es normal! * ¡Queremos vivir, no sobrevivir! * ¡Ni golpes, ni acoso, ni violación! * ¡La culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía! * ¡Justicia para todas las víctimas de feminicidio! * ¡Nos están matando y el Estado calla! * ¡Las calles también son nuestras! 2. Contra la violencia sexual: * ¡No es no, lo demás es violación! * ¡Yo sí te creo! * ¡Hermana, aquí está tu manada! * ¡La ropa no provoca violación! * ¡No fue un error, fue violencia! * ¡Tu silencio protege al agresor! * ¡El agresor eres tú! * ¡Ni silencio ni impunidad! * ¡La vergüenza debe cambiar de bando!

3. Aborto y derechos reproductivos: * ¡Mi cuerpo, mi decisión! * ¡Será ley! * ¡Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo! * ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir! * ¡Aborto legal en todo el país! * ¡Maternidad será deseada o no será! * ¡Decidir no es delito! * ¡Parir es una opción, no una obligación! * ¡Estado laico, aborto legal! * ¡Derechos reproductivos son derechos humanos! 4. Contra el patriarcado: * ¡El patriarcado se va a caer! * ¡Se va a caer, se va a caer! * ¡Arriba el feminismo que va a vencer! * ¡Abajo el patriarcado que va a caer! * ¡La justicia es patriarcal! * ¡No nacimos para obedecer! * ¡El machismo mata! * ¡No queremos tu protección, queremos nuestros derechos! * ¡Contra el patriarcado, rebeldía feminista! * ¡Patriarcado y capital, alianza criminal!

5. Resistencia y fuerza colectiva: * ¡Aquí está la resistencia feminista! * ¡Juntas, fuertes, combativas y ardientes! * ¡Las mujeres unidas jamás serán vencidas! * ¡Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo! * ¡Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo! * ¡Somos malas, podemos ser peores! * ¡Aquí estamos las feministas! * ¡Somos el grito de las que ya no están! * ¡No estamos locas, estamos organizadas! * ¡Mujer escucha, esta es tu lucha! 6. Consignas para justicia y Estado: * ¡Estado, escucha, estamos en la lucha! * ¡Justicia para las que ya no están! * ¡Ni perdón ni olvido! * ¡Justicia para las víctimas de feminicidio! * ¡El Estado es responsable! * ¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas! * ¡Queremos justicia, no impunidad!

7. Consignas sobre trabajo y desigualdad: * ¡Igual trabajo, igual salario! * ¡Sin las mujeres no se mueve el mundo! * ¡Nuestro trabajo vale! * ¡El trabajo doméstico también es trabajo! * ¡La precariedad también es violencia! 8. Diversidad y feminismos inclusivos: * ¡Vivas, libres y diversas! * ¡Feminismo para todas! * ¡Las mujeres trans también son mujeres! * ¡Ninguna mujer fuera de la lucha! * ¡Ni racismo ni machismo! * ¡Feminismo antirracista!

9. Solidaridad internacional: * ¡Mujeres del mundo, unidas en la lucha! * ¡Desde América Latina hasta Palestina, la lucha feminista camina! * ¡Libertad para las mujeres del mundo! * ¡Contra la guerra y el patriarcado! * ¡Las mujeres palestinas no están solas! * ¡Con las mujeres palestinas, solidaridad feminista! * ¡La lucha de las mujeres no tiene fronteras! * ¡Mujeres migrantes, la lucha es constante! * ¡Ni guerras ni patriarcado, mujeres libres en todo el mundo! TE PUEDE INTERESAR: 8M: Crece al 35% brecha de género en pensiones de México LA IMPORTANCIA DE LAS CONSIGNAS FEMINISTAS EN LA MARCHA DEL 8M Las consignas tienen un papel muy importante en las marchas del Día Internacional de la Mujer porque cumplen varias funciones políticas, emocionales y organizativas dentro de la protesta. 1. Hacen visible el problema: Las consignas nombran injusticias que muchas veces se silencian. Cuando miles de mujeres gritan frases como “¡Ni una menos!” o “¡No estamos todas!”, se vuelve imposible ignorar problemas como el feminicidio, la violencia sexual o la desigualdad. 2. Unifican a la multitud: Una marcha puede reunir a personas de distintos lugares, edades y experiencias. Las consignas funcionan como un lenguaje común que permite que todas participen al mismo tiempo. 3. Expresan emociones colectivas: Las consignas no solo comunican ideas; también canalizan emociones. 4. Transmiten mensajes políticos claros: Una consigna puede resumir una posición política compleja en una frase simple. 5. Mantienen viva la memoria: Muchas consignas recuerdan a quienes ya no están. Al nombrar a víctimas de feminicidio o desaparición, las marchas mantienen viva la memoria colectiva y exigen justicia. 6. Conectan luchas locales con globales: Las consignas también pueden crear solidaridad internacional, vinculando luchas feministas de distintos países: mujeres migrantes, mujeres en guerra o en contextos de ocupación, etc. --- Esto recuerda que la violencia contra las mujeres es un problema global, no solo local.

