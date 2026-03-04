Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: paso a paso, links oficiales, y cómo digitalizar documentos

Desde el 2 de marzo hasta el próximo jueves 19, la Beca Rita Cetina abrió su registros para que alumnos de nivel primaria que cursen en alguna escuela pública reciban el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos. El programa social, puesto en marcha durante el gobierno de Claudia Sheinbaum desde 2025, aunque solo era enfocado en alumnos de nivel secundaria, durante 2026 la cobertura se amplió a niños y niños de primaria; posteriormente ocurrirá lo mismo con preescolar. La Beca Rita Cetina tiene la finalidad de evitar la deserción escolar y contribuir con recursos económicos para que alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria. TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 4 al 26 de marzo según el Calendario Oficial?

REGISTRO BECA RITA CETINA El registro para el nivel primaria comenzó el pasado lunes 2 de marzo y se extenderá hasta el jueves 19 del mismo mes; sin embargo, para algunos padres y madres de familia el proceso de inscripción puede ser algo complicado. Es indispensable contar con los documentos solicitados ya digitalizados para evitar contratiempos como la Clave Única de Registro de Población (CURP, un comprobante de domicilio y la identificacicón odicial del padre, madre o tutor que registre al estudiante, así como contar con la Llave MX. El proceso se desarrollará en tres etapas principales. Asambleas informativas: Durante febrero se realizarán reuniones en escuelas primarias públicas del país para explicar a las familias el procedimiento de registro en línea. La CNBBBJ señaló que es importante asistir para conocer el paso a paso del trámite. Las fechas y sedes se informarán mediante carteles en las escuelas y a través del canal oficial de WhatsApp de cada estado, que también notificará posibles cambios. Registro en línea: Después de las asambleas, las familias podrán realizar la solicitud en la plataforma oficial:www.becaritacetina.gob.mx Entrega de tarjetas: Cuando inicie la distribución de tarjetas, la información se difundirá mediante las escuelas, el sitio web oficial, redes sociales verificadas y el canal de WhatsApp del programa. - Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX , si no tienes una cuenta, sigue los pasos:

1.- Haz clic en ‘Crear cuenta’;

2.-Ingresa tu CURP (el del adulto), verifica el Captcha y presiona ‘Continuar’;

3.- Los datos de padre, madre o tutor serán llenados automáticamente por el sistema, solo hace falta verificarlos;

4.- Ingresa tu Código Postal y elige la colonia en la que vives para continuar;

5.- Crea una contraseña y guárdala, así como recuérdala, ya que será utilizada durante todo el trámite e incluso para otros trámites con el que sea necesario utilizar Llave MX;

6.- Acepta el Aviso de Privacidad y completa del Captcha, luego da clic en ‘Finalizar’.

- Una vez abierta la convocatoria de registro, ingresa al portal de la Beca Rita Cetina e inicia sesión con tu Llave MX. - Registra los datos del padre, madre o tutor y adjunta la documentación que se te solicitó. Llena tus datos de domicilio y luego sube el comprobante de domicilio en PDF o JPG. Dale ‘Guardar registro’ y así habrás terminado el registro de la persona mayor de edad. - Selecciona en ‘Registrar un estudiante’ y captura la información de cada estudiante que deseas inscribir al programa social, en este caso la Clave Única de Registro de Población. Da clic en ‘No soy un robot’ y luego en ‘Validar CURP’. - Los datos del estudiante se llenarán automáticamente; solo ingresa la CCT de la escuela, búscalo y selecciona el nivel educativo, turno, grado y parentesco con el menor. - Da clic en ‘Guardar y continuar’. - Si quieres registrar a otro estudiante, deberás realizar el mismo proceso. - Descarga el comprobante de registro y guárdalo para futuros trámites, como la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar. TE PUEDE INTERESAR: Pensión Bienestar: Conoce la razón por la que no habrá pago el 16 de marzo ¿CÓMO DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS? Como ya lo informamos en los pasos de registro, todos los documentos que sean necesarios en el trámite deberán ser en formato PDF o JPG, te enseñamos diversas formas para pasar de los físico a lo digital: 1.- Toma una foto con tu celular

- Abre la cámara;

- Toma una fotografía al documento, asegurandot que este bien iluminada, sin sombras y enfocada;

- Recorta y ajusta la imagen si es necesario;

-Este sería un archivo JPG. 2.- Utiliza una aplicación de escáner

- Descarga una aplicación de escáner desde App Store y Google Play;

- Abre la app y escanea el documento;

- Toma una fotografía;

- Ajusta bordes y mejora contraste;

- Guarda

- Este sería un archivo PDF. 3.- Con una impresora

- Enciende tu impresora y computadora;

- Abre el sistema operativo de la impresora, esta fue instalada en la computadora al momento de utilizarla;

- Coloca el documento en la sección de escaneo de la impresora, suele ser una tapa de plástico que cubre una base de vidrio donde se escaneará;<br /> - En el sistema, selecciona la opción de escanear;

- Tras procesarlo, guarda el documento como PDF. 4.- Convierte de JPG a PDF

- Toma fotografías de los documentos y pásalas a la computadora;

- Busca en el navegador un convertidor de imágenes a PDF;

- Carga las fotos y ajústalas si es necesario;

- Espera a que se conviertan y descárgalas en formato PDF.

MONTOS DE LA BECA RITA CETINA Con los nuevos cambios que tendrán las Becas para el Bienestar, los montos serán modificados conforme a las integraciones y ampliación de la cobertura del apoyo económico de educación básica y media superior del 2026. Beca Rita Cetina Este dependerá del momento en que la familia comenzó a formar parte del programa y el nivel educativo de los alumnos y alumnas: Familias de continuidad, es decir, que entraron al programa en 2025 o antes con: - 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales;

- 1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 1 estudiante de primaria + 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales. Familias que ingresarán al programa en marzo de 2026 con: - 1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales;

- 2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales;

- 3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales. Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso (marzo 2026): - 1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales;

- 1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales;

- 2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales. TE PUEDE INTERESAR: Inicia entrega de tarjetas del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro; será del 2 al 10 de marzo ¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA? La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional. A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; no obstante, la inscripción se dividirá en dos, según Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Al finalizar 2026, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal. Hay que tomar en cuenta que la beca Rita Cetina también abrirá pronto registro para los estudiantes de prescolar para quien desee recibir el apoyo económico; te recomendamos mantenerte al tanto de los avisos que emitan las autoridades responsables a través de las cuentas oficiales de Becas Benito y el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, así como los anuncios que pueda dar el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, en las conferencias de prensa matutina.

¿POR QUÉ LA BECA LLEVA EL NOMBRE DE RITA CETINA? La beca lleva el nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846-1908), maestra, escritora y feminista yucateca considerada pionera en la educación de las mujeres en México. Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y la escuela La Siempreviva, proyecto cultural dirigido por mujeres que integraba formación académica, actividad literaria y difusión de ideas a través de una revista administrada por ellas mismas. Como docente y directora del Instituto Literario para Niñas, impulsó la formación de generaciones de mujeres, entre ellas la activista Elvia Carrillo Puerto. Su labor en favor de la educación igualitaria la posiciona como precursora del feminismo en el país. Por ello, su nombre identifica actualmente la Beca Universal de Educación Básica. TE PUEDE INTERESAR: Vivienda para el Bienestar 2026: este es el último día para registrarse en el programa de Conavi DUDAS Y ACLARACIONES En caso de tener más dudas o necesites alguna aclaración, la CNBBBJ pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram y TikTok. Así como su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

