‘Usted no aprende verdad’... Arrestan a Britney Spears por conducir ebria en California

De acuerdo con reportes difundidos por el medio de espectáculos TMZ , la artista de 42 años fue detenida por elementos de la California Highway Patrol en el Ventura County alrededor de las 21:28 horas.

La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada la noche del miércoles en el estado de California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol , un incidente que vuelve a colocar su vida personal bajo el escrutinio público.

Tras el arresto, la intérprete fue trasladada a instalaciones policiales para completar el procedimiento correspondiente. Los registros oficiales indican que el ingreso formal se realizó a las 3:02 de la madrugada del jueves.

Horas después, a las 6:07 de la mañana, Spears fue liberada bajo los procedimientos legales establecidos. La cantante deberá comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo, fecha en la que se revisará su situación jurídica.

EL INCIDENTE Y LA REACCIÓN EN REDES

Luego de conocerse la noticia, la cantante eliminó su perfil de Instagram, lo que generó especulaciones entre seguidores y medios de entretenimiento sobre su reacción ante el episodio.

Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales por parte de representantes o personas cercanas a la artista respecto a lo ocurrido.

El incidente ocurre en un periodo en el que la vida personal de Spears ha estado constantemente bajo atención mediática desde que recuperó el control de su vida y patrimonio tras el fin de su tutela legal en 2021.

La situación también revive debates sobre la presión pública y el seguimiento constante que enfrenta la cantante desde hace más de dos décadas.

ANTECEDENTES RECIENTES AL VOLANTE

El arresto también se produce después de varios episodios recientes relacionados con la conducción de la artista. En octubre de 2025, el periódico británico Daily Mail difundió un video donde se observa a Spears salir del restaurante Red-O Restaurant y abordar su automóvil.

En las imágenes, la cantante sube a su BMW negro mientras algunas personas a su alrededor aparentemente intentan persuadirla de no conducir.

Un testigo citado por el medio relató:

“Casi atropella a su amiga al salir del estacionamiento”.

Las grabaciones también mostraban que el vehículo invadía el carril de bicicletas, cambiaba de carril sin previo aviso y circulaba muy cerca de otros autos.

Posteriormente, Spears respondió a través de redes sociales negando que fuera ella quien manejaba el automóvil, asegurando que podría tratarse de una “doble”.

VERSIONES CONTRADICTORIAS SOBRE SU CONDUCTA

El gerente del restaurante Red-O, Oliver Wynn, ofreció una versión distinta sobre la noche del video viral.

En declaraciones al medio Us Weekly, Wynn afirmó que la cantante se comportó con normalidad durante su estancia en el establecimiento.

“Ella estaba muy tranquila y fue muy amable”, explicó el gerente.

También señaló que Spears no pidió bebidas alcohólicas, aunque un fan le habría regalado una copa de vino durante la velada.

Según su testimonio, no parecía estar bajo los efectos del alcohol cuando abandonó el lugar.

HISTORIAL DE INCIDENTES QUE MARCARON SU CARRERA

Los episodios relacionados con la conducción han acompañado a la cantante desde hace años. Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2006, cuando Spears fue fotografiada conduciendo con su hijo Sean Preston —de apenas cuatro meses— sentado en su regazo.

La imagen provocó una fuerte reacción pública y obligó a la artista a emitir una disculpa pública.

“Fue un error motivado por el miedo a los paparazzi”, explicó en ese momento, acusando a los fotógrafos de actuar de forma agresiva.

Un año después enfrentó otro proceso legal tras ser acusada de choque y fuga y conducir sin licencia válida, aunque el caso fue finalmente archivado después de un acuerdo privado con el dueño del vehículo afectado.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CASO

• El arresto ocurrió en el condado de Ventura, una zona residencial cercana a Los Ángeles.

• La comparecencia judicial de Spears está programada para el 4 de mayo.

• La cantante fue liberada pocas horas después de su detención.

• El episodio vuelve a colocar a Britney Spears en el centro de la conversación mediática global.

La detención se suma a una larga serie de episodios públicos que han acompañado la trayectoria de la artista, una figura central del pop internacional cuya vida personal continúa generando titulares en todo el mundo.