¿Te encuentras desempleado? Rompe el cochinito de tu Afore: Requisitos y paso a paso del retiro por desempleo

Durante el primer cuatrimestre del 2026, los trabajadores en México retiraron más de 14 mil 474 millones de pesos por concepto de desempleo, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar); la tendencia al alza observadas desde el inicio del año, mantiene a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) en tensión. Tan solo en abril de 2026 se reportó el retiro de 3 mil 986 millones de pesos, 30.7% más a lo registrado en el mismo mes del 2025. Frente al primer cuatrimestre del año previo, la demanda de salidas de los trabajadores por concepto de desempleo registró un alza de 28.2 por ciento, cuando de enero a abril registraron 11 mil 287 millones de pesos. Mientras que, frente al mes inmediatamente anterior, los retiros mostraron pocos cambios, en marzo se obtuvieron salidas por 3 mil 989 millones de pesos en las Afores, según los datos de la Consar. Este comportamiento refleja una presión creciente sobre los trabajadores, quienes recurren a sus ahorros como una vía inmediata de liquidez ante la falta de empleo formal.

¿LAS PERSONAS DESEMPLEADAS PUEDEN SACAR SUS AHORROS? Las personas que se encuentran en una situación de desempleo en el país pueden hacer uso de su dinero ahorrado en la Afore de preferencia; sin embargo, en casos en específico pueden retirar el total de sus recursos reservados. El retiro por desempleo es un derecho que puede solicitarse una vez cada cinco años. Existen dos modalidades principales que determinan el monto disponible según la antigüedad y cotización del trabajador. • Modalidad A: permite retirar hasta 30 días de salario con tope establecido de 10 veces el salario mínimo mensual general. • Modalidad B: permite hasta 90 días de Salario Base de Cotización del Trabajador en las últimas 250 semanas o un porcentaje (generalmente 11.5%) del ahorro acumulado en la subcuenta de Retiro, Cesantía en edad avanzada o vejez. Aunque debes tomar en cuenta que al realizar un retiro por desempleo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) descontará de semanas cotizadas en proporción al monto retirado en la Cuenta Individual, pero, puedes recuperarlas al realizar las aportaciones parciales o totales a la subcuenta. El trámite puede realizarse directamente en la Afore, y la autorización se gestiona ante el IMSS en un plazo aproximado de 10 días hábiles. Cabe destacar que las únicas personas que pueden hacer el retiro total de los recursos de su Afore son aquellos hombres y mujeres que cumplieron 60 o 65 años de edad.

REQUISITOS PARA HACER USO DE LA MODALIDAD A Y B Pese a que el desempleo puede ocurrir a cualquier edad, las Afores establecen que los solicitantes del retiro por no tener trabajo deben contar con una serie de requisitos, como: • Tener 46 días naturales de estar desempleado; • Tener al menos 3 años con tu cuenta de ahorro para el retiro abierta y dos años cotizando ante el IMSS; • No haber ejecutado algún retiro parcial por desempleo en los 5 años anteriores; • Tener tu expediente de Identificación de Trabajador Actualizado (generado por tu AFORE). Para quienes se encuentren en la modalidad A, es necesario contar con una Cuenta Individual con al menos tres años de haber sido abierta y un mínimo de 12 bimestres de cotización acreditados en dicha cuenta; mientras que para la B, solo es necesario una cuenta Individual con 5 años o más de haber sido aperturada. Para iniciar el trámite necesitas contar con los siguientes documentos: • Identificación oficial; • Estado de cuenta bancario a tu nombre con número de CLABE; • Clave Única de Servicios (CUS), generada en el portal AFORE.

¿CÓMO HACER UN RETIRO DESDE MI AFORE? Para disponer de un proporcionado de sus ahorros en la Afore es importante saber qué se puede hacer de forma presencial y en la app AforeMóvil. Presencial, en las oficinas de tu Afore: 1. Genera una cita en el portal AforeWeb con tu usuario y contraseña. (Si no tienes una cuenta, puedes generarla con tu CURP, correo electrónico y número de celular). • En el portal AforeWeb busca la opción “Mis Trámites” y da clic en “Generación de Citas”. • Elige la opción “Retiro por Desempleo IMSS”, y el portal te solicitará un horario para contactarte. • Específica sucursal, fecha y horario que deseas agendar la cita para el trámite. En caso de que la solicitud sea exitosa, recibirás un correo con los datos registrados y tu clave única de servicio (CUS). 2. Acude con tus documentos a la sucursal seleccionada en tu cita y firma la solicitud de disposición de recursos que te proporcionará tu Afore, así como un formato en el que te informan sobre las consecuencias de hacer este retiro. 3. Tu Afore gestionará ante el IMSS tu certificado de Derecho al Retiro Parcial por Desempleo, en un plazo no mayor a 10 días hábiles de haber recibido la solicitud. 4. Una vez certificado el derecho por parte del IMSS, podrás disponer de los recursos bajo cualquiera de las dos modalidades antes descritas.

App AforeMóvil: O bien, puedes hacerlo desde tu smartphone. ¡Ojo!, para hacer este trámite a través de la app debes tener un Expediente Electrónico completo con tus datos, imágenes de tus documentos y huellas dactilares. En caso de no tenerlo debes acudir previamente a tu Afore y solicitar su elaboración. • Descarga la aplicación AforeMóvil en tu celular; • Entra a la app y elige el Menú Servicios; • Selecciona la opción “Retiro por Desempleo”; • La app te mostrará información sobre los requisitos para hacer tu retiro; • Toma una fotografía de tu rostro para hacer una validación facial; • La app te arrojará el tipo de retiro por desempleo al que tienes derecho: modalidad A o B; • Revisa las implicaciones de hacer un retiro parcial por desempleo; • Selecciona la forma de pago: orden de pago o cuenta CLABE; • Captura los datos y documentos para la solicitud (identificación oficial vigente y estado de cuenta bancario); • Firma la solicitud con tu contraseña, generada al activar AforeMóvil. Una vez validada tu solicitud de retiro por desempleo podrás disponer de tus recursos a más tardar en 5 días hábiles.

¿NO SABES EN QUÉ AFORE ESTÁS? ASÍ PUEDES UBICARLA De acuerdo con la Consar, existen tres opciones para identificar la Afore que administra los recursos: 1. La primera es vía telefónica, llamando sin costo a SARTEL al número 55 1328-5000. 2. La segunda alternativa es por Internet, ingresando al portal AforeWeb y accediendo a la sección “Localiza tu AFORE”. 3. La tercera opción es a través de la aplicación AforeMóvil, disponible para dispositivos móviles. Por razones de seguridad, únicamente se puede realizar una consulta al día. Para efectuar la búsqueda de tu Afore es necesario contar con el Número de Seguridad Social (NSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de cotizar para este instituto, o con la Clave Única de Registro de Población (CURP), si se cotiza para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Estos datos pueden localizarse en los talones de pago o en documentos emitidos por el IMSS o el ISSSTE.

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