/ 24 febrero 2026
    La Consar detalla opciones por teléfono, internet y app para localizar tu Afore y consultar tu cuenta individual de ahorro para el retiro. VANGUARDIA

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro explica cómo localizar tu Administradora

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó sobre las opciones disponibles para que las y los trabajadores conozcan en qué Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) se encuentra registrada su cuenta individual.

Saber en qué Afore estás registrado es relevante, ya que estas instituciones son las únicas facultadas para emitir estados de cuenta, constancias de saldo y detalles de movimientos de las cuentas de ahorro para el retiro.

TRES VÍAS PARA CONSULTAR TU AFORE

De acuerdo con la autoridad, existen tres opciones para identificar la Afore que administra los recursos:

1. La primera es vía telefónica, llamando sin costo a SARTEL al número 55 1328-5000.

2. La segunda alternativa es por Internet, ingresando al portal AforeWeb y accediendo a la sección “Localiza tu AFORE”.

3. La tercera opción es a través de la aplicación AforeMóvil, disponible para dispositivos móviles.

Por razones de seguridad, únicamente se puede realizar una consulta al día.

$!¿No sabes en qué Afore estás? Así puedes ubicar tu cuenta de ahorro para el retiro

DATOS NECESARIOS PARA CONSULTAR CUÁL ES TU AFORE

Para efectuar la búsqueda es necesario contar con el Número de Seguridad Social (NSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de cotizar para este instituto, o con la Clave Única de Registro de Población (CURP), si se cotiza para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Estos datos pueden localizarse en los talones de pago o en documentos emitidos por el IMSS o el ISSSTE.

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE UBICAR TU AFORE?

Una vez identificada la Administradora que maneja los recursos, la Consar recomienda comunicarse directamente con ella para recibir información detallada sobre la cuenta individual. Los teléfonos y direcciones de todas las Afore pueden consultarse en los canales oficiales.

En caso de no estar registrado en ninguna Afore, la recomendación es elegir una y realizar el proceso de registro correspondiente, conforme a los lineamientos establecidos.

Para obtener información adicional, las personas pueden contactar directamente a su Afore o utilizar el servicio de chat disponible en los canales oficiales, teniendo a la mano su NSS, CURP y correo electrónico para facilitar la consulta.

