$!¿No sabes en qué Afore estás? Así puedes ubicar tu cuenta de ahorro para el retiro

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó sobre las opciones disponibles para que las y los trabajadores conozcan en qué Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) se encuentra registrada su cuenta individual.

Saber en qué Afore estás registrado es relevante, ya que estas instituciones son las únicas facultadas para emitir estados de cuenta, constancias de saldo y detalles de movimientos de las cuentas de ahorro para el retiro.

TRES VÍAS PARA CONSULTAR TU AFORE

De acuerdo con la autoridad, existen tres opciones para identificar la Afore que administra los recursos:

1. La primera es vía telefónica, llamando sin costo a SARTEL al número 55 1328-5000.

2. La segunda alternativa es por Internet, ingresando al portal AforeWeb y accediendo a la sección “Localiza tu AFORE”.

3. La tercera opción es a través de la aplicación AforeMóvil, disponible para dispositivos móviles.

Por razones de seguridad, únicamente se puede realizar una consulta al día.