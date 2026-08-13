Asegura Sheinbaum que Colombia no aprobó la brigada mexicana de rescatistas de la Sedena

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    Asegura Sheinbaum que Colombia no aprobó la brigada mexicana de rescatistas de la Sedena
    Sheinbaum destacó la experiencia internacional de los equipos especializados de la Defensa Nacional. CAPTURA DE PANTALLA

Sheinbaum informó que el Gobierno mexicano mantiene el envío de ayuda humanitaria solicitada por las autoridades colombianas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de Colombia no autorizó, por el momento, el ingreso de la brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que México había dispuesto para apoyar las labores de búsqueda y auxilio tras el sismo registrado en territorio colombiano.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria aclaró además una información que había proporcionado previamente, cuando señaló que los elementos mexicanos ya se encontraban en Colombia. Sheinbaum explicó que posteriormente recibió una precisión del Gabinete de Seguridad: la brigada no había podido ingresar al país debido a que las autoridades colombianas solicitaron una certificación adicional.

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“Colombia pidió certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación”, explicó la presidenta.

De acuerdo con la información difundida, la brigada mexicana permanece preparada y a disposición para desplazarse de inmediato en caso de que el Gobierno colombiano modifique su decisión y autorice formalmente su participación en las tareas de rescate.

México mantiene lista a su brigada de rescate

Sheinbaum destacó la experiencia internacional de los equipos especializados de la Defensa Nacional y recordó que personal mexicano ha participado en operaciones de auxilio y rescate en 98 países, particularmente en situaciones derivadas de desastres naturales.

La preparación de estos grupos incluye personal especializado en búsqueda y rescate, atención médica y labores relacionadas con la localización y auxilio de personas atrapadas en estructuras colapsadas. La experiencia adquirida por México en terremotos y otras emergencias internacionales ha permitido que sus equipos sean movilizados en distintas ocasiones para atender solicitudes de ayuda de otros países.

La presidenta insistió en que, pese a que el despliegue no se concretó, la brigada mexicana continúa en condiciones de salir prácticamente de inmediato si recibe la autorización correspondiente.

La ayuda humanitaria sí continúa

La negativa al ingreso de los rescatistas no significa que México haya suspendido su apoyo a Colombia. Sheinbaum informó que el Gobierno mexicano mantiene el envío de ayuda humanitaria solicitada por las autoridades colombianas.

Entre los suministros se encuentran despensas, insumos médicos y otros materiales de asistencia, que serán trasladados mediante aeronaves Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana.

“Estamos llevando a través de aviones Hércules, despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitaron”, señaló la presidenta.

De esta manera, México mantiene abierto un canal de asistencia, aunque por ahora limitado al envío de suministros y ayuda humanitaria, mientras continúa la definición sobre la posible participación de sus equipos especializados de rescate.

Sheinbaum reconoce discrepancia en la información inicial

La mandataria también explicó que la aclaración pública fue necesaria debido a que la información que había recibido inicialmente indicaba que los rescatistas mexicanos ya habían sido enviados a Colombia.

“Es importante que se conociera esta información, porque ayer tenía la información de que sí habían ido, pero hoy me hicieron la aclaración en el Gabinete de Seguridad”, declaró.

Con ello, Sheinbaum precisó que el equipo mexicano no se encuentra actualmente desplegado en territorio colombiano como parte de las labores oficiales de búsqueda y rescate autorizadas por el Gobierno de ese país.

La situación también evidencia la importancia de los procedimientos de coordinación internacional que deben cumplirse antes del ingreso de equipos extranjeros a una zona de desastre. En este caso, las autoridades colombianas establecieron requisitos adicionales para autorizar la participación de la brigada mexicana.

Una brigada que permanece en espera

Mientras Colombia determina qué equipos extranjeros pueden incorporarse a las labores de emergencia, el personal mexicano permanece preparado para movilizarse.

La posición del Gobierno de México es que la brigada cuenta con la capacidad técnica y experiencia necesarias para intervenir en escenarios de desastre, pero su participación depende de la autorización expresa de las autoridades colombianas.

Por ahora, el apoyo mexicano se concentra en la entrega de suministros y ayuda humanitaria, mientras la brigada de la Sedena permanece lista para desplazarse si Colombia finalmente solicita y autoriza su participación.

El episodio ocurre en medio de las labores de atención posteriores al sismo que afectó diversas zonas de Colombia y que ha generado ofrecimientos de asistencia internacional. México se suma así a los países que han puesto recursos a disposición de las autoridades colombianas, aunque la naturaleza de la ayuda finalmente desplegada dependerá de las necesidades y autorizaciones establecidas por el país afectado.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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