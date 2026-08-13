La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los nominados en la tercera semana?

La tercera semana de La Casa de los Famosos México 2026 terminó con una placa que tomó forma distinta a la habitual. Durante la gala de nominación del miércoles 12 de agosto, una dinámica con dos pelotas de colores permitió modificar los resultados y puso todavía más tensión entre los habitantes.

Más de 134 mil votos del público definieron qué beneficios tendrían las pelotas amarilla y verde. Después, la llamada Caja Ciega determinó qué habitantes recibirían cada una.

Arantza Ruiz obtuvo la pelota amarilla y con ella pudo anular la nominación de un compañero. Yanet García recibió la verde, que le permitió nominar a cuatro habitantes en lugar de tres.

Esta semana, además, hubo dos habitantes que no estuvieron en riesgo. Brianda Deyanara, como líder de la semana, y Mariana Ochoa, tras regresar de Exilio, consiguieron inmunidad.

¿CÓMO FUERON LAS NOMINACIONES?

Desde el inicio de la gala, Moisés Peñaloza comenzó a recibir votos. Ernesto Laguardia le dio tres puntos porque “no la está pasando bien”, mientras que Luis Chaparro le otorgó tres porque siente una barrera para acercarse a él.

Yahir también puso a Moisés en primer lugar “por el juego individual”. Le dio dos puntos a Luis porque “no hace otra cosa más que comer y dormir” y uno a Flor “porque es un contreras”.

Flor Vigna decidió votar únicamente por hombres y explicó: “Todos los eliminados fueron mujeres”. Sus votos fueron para Luis, Moisés y Masad.

Cynthia Klitbo, en tanto, dio tres puntos a Flor “porque la tengo aquí”, dos a Aldo “que es mi amigo pero nos peleamos muy fuerte” y uno a Ese Pérez “porque me bullea mucho”.

Karina Torres optó por una estrategia distinta y repartió sus puntos entre Yanet, Luis y Cynthia. Masad votó por Memo, Moisés y Arantza, mientras que Gema Garoa puso tres puntos a Luis porque “lo noto medio apagado”.

Aldo Rendón también votó contra Flor “porque ya vamos en la tercera semana y no sé nada de ella”. Ese Pérez eligió a Moisés, Masad y Arantza, mientras que Moisés repartió sus votos entre Arantza, Memo y Flor.

LA PELOTA VERDE CAMBIÓ LA PLACA

Yanet García utilizó su beneficio para sumar un cuarto nombre a la placa. Dio tres puntos a Moisés, dos a Flor, uno a Ernesto y tres adicionales a Cynthia.

Arantza Ruiz cerró la ronda con la pelota amarilla. Votó por Moisés, Ese Pérez y Karina, pero su beneficio tuvo un efecto directo: anuló la nominación de Aldo Rendón.

Con los ajustes correspondientes, la placa quedó encabezada por Moisés Peñaloza, quien recibió votos prácticamente de todos los frentes de la casa.

¿QUIÉNES SON LOS NOMINADOS DE LA TERCERA SEMANA?

El resultado final colocó a Moisés Peñaloza como el habitante con mayor cantidad de votos en contra, con 27 puntos. Ernesto Laguardia, Luis Chaparro, Yahir, Flor Vigna, Masad Altamimi, Ese Pérez, Memo Schutz, Brianda Deyanara, Yanet García y Arantza Ruiz coincidieron en nominarlo.

Flor Vigna ocupó el segundo puesto de la placa con 11 puntos, mientras que Luis Chaparro quedó tercero con 10.

La lista de nominados de esta tercera semana quedó de la siguiente manera:

· Moisés Peñaloza: 27 puntos

· Flor Vigna: 11 puntos

· Luis Chaparro: 10 puntos

· Masad Altamimi: 7 puntos

· Arantza Ruiz: 5 puntos

· Memo Schutz: 5 puntos

· Yanet García: 5 puntos

DATOS CURIOSOS DE LA TERCERA NOMINACIÓN

· Más de 134 mil votos del público participaron en la dinámica de las pelotas.

· Yanet García pudo nominar a cuatro habitantes gracias a la pelota verde.

· Arantza Ruiz tuvo la posibilidad de anular una nominación con la pelota amarilla.

· Aldo Rendón salió de la placa después de que Arantza utilizara su beneficio.

· Moisés Peñaloza acumuló 27 puntos, una diferencia de 16 respecto a Flor Vigna, quien terminó segunda.