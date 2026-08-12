¡El último del año! Eclipse parcial de Luna se verá en todo México el 27 de agosto

¿Te gustó el Eclipse Total de Sol que se vivió este miércoles y serás espectador de la lluvia de estrellas Perseidas la noche del 12 y madrugada del 13 de agosto? Anota en tu agenda un nuevo espectáculo astronómico que podrás disfrutar... este mismo mes. El próximo 27 de agosto un eclipse parcial de Luna será visible en 32 estados de México entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 28, esto cuando la Luna llena atraviese la sombra central de la Tierra.

ECLIPSE PARCIAL DE LUNA SE VERÁ EN MÉXICO Según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el fenómeno cubrirá hasta 96.2% del disco lunar y generará una tonalidad rojiza en el borde oscurecido. Se trata del último eclipse visible desde México en 2026 y no se repetirá hasta 2028. Ninguna región de la República Mexicana quedará excluida de la observación, siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan un cielo despejado. Sin embargo, la guía What’s Up: August 2026, publicada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y elaborada por Raquel Villanueva del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), precisa que en el punto máximo el 93% del diámetro lunar estará dentro de la sombra central. ¿QUÉ ES UN ECLIPSE PARCIAL DE LUNA? El fenómeno ocurre porque la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna no es perfecta: el satélite cruza solo una parte de la umbra terrestre, sin quedar cubierto por completo. La Luna no desaparecerá, pero su superficie se oscurecerá de manera pronunciada y el borde cubierto adquirirá un tinte cobrizo rojizo. Este fenómeno es completamente seguro para la vista, por lo que no requiere ningún tipo de protección ocular, a diferencia de los eclipses solares.

¿A QUÉ AHORA VER EL ECLIPSE PARCIAL DE LUNA? Sí, es durante la noche, pero para eso Universum, Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con datos del INAOE, establece los siguientes horarios para el 27 de agosto: 1.- Para la zona centro de México tendrá estos horarios

- Fase penumbral: inicia a las 19:23 horas del jueves 27.

- Eclipse parcial: comienza a las 20:33 horas.

- Punto máximo ocurre entre las 22:12 y las 22:14 horas.

- Fase parcial termina a las 23:51 horas.

- Fenómeno concluye a la 1:01 de la madrugada del viernes 28. 2.- En los estados de la zona Pacífico (Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit), todos los horarios será una hora menos a la marcada en la zona centro, es decir, el punto máximo llega alrededor de las 21:12 horas. 3.- Para la Zona de huso horario del Este (Cancún, Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen) todos los horarios será una hora más a la marcada en la zona centro, es decir, la fase penumbral arranca cerca de las 20:23 horas y el punto máximo se alcanza alrededor de las 23:12 horas, así como que concluirá aproximadamente a las 2:01 de la madrugada del viernes 28. 4.- Baja California presentará una diferencia de hasta dos horas respecto a la zona del centro de México, es decir, el inicio de la fase penumbral será cerca de las 17:23 horas hora local. ¿DÓNDE VER EL ECLIPSE PARCIAL DE LUNA? Aunque para ver un eclipse es necesaria una protección para tu vista, en esta ocasión solo bastará con mirar hacia el sur o sureste del cielo. Al inicio del eclipse, la Luna estará relativamente baja sobre el horizonte este-sureste, por lo que conviene buscar un punto de observación con ese ángulo despejado. La NASA recomienda alejarse de zonas con contaminación lumínica y dar a los ojos al menos 30 minutos para adaptarse a la oscuridad. Sin embargo, el uso de binoculares o un telescopio pequeño permiten seguir con mayor detalle el movimiento de la sombra terrestre sobre la superficie lunar, aunque no son indispensables. La duración será aproximadamente de 5 horas y 38 minutos.

TIPOS DE ECLIPSES Se ha estudiado por parte de la NASA los diversos tipos de eclipse: solares, el resultado de la Luna proyectando su sombra sobre la Tierra, y lunares, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando una sombra que oscurece al satélite natural del planeta. Solar - Eclipse solar total: la Luna cubre completamente al Sol, oscureciendo el cielo; - Eclipse solar anular: la Luna está muy lejos de la Tierra para cubrir totalmente al Sol, creando un brillante “anillo de fuego” alrededor de su borde; - Eclipse solar híbrido: un fenómeno raro en el que el eclipse cambia de anular a total y viceversa a medida que la sombra de la Luna se mueve sobre la Tierra; - Eclipse solar parcial: como se mencionó, solo una parte del Sol queda cubierta por la Luna debido a una alineación imperfecta. Lunar - Eclipse penumbral: cuando la Luna pasa por la sombra exterior de la Tierra, que bloquea parte de los rayos del Sol pero no todos; - Eclipse parcial: una parte de la Luna pasa a través de la sombra interior o umbral de la Tierra, donde esta bloquea la luz solar directa; - Eclipse total: la Tierra bloquea toda la luz del Sol e impide que esta llegue a la Luna. ¿CÓMO OBSERVAR EL ECLIPSE DE MANERA SEGURA? Al observar un eclipse solar parcial directamente, siempre se debe mirar a través de anteojos especiales para la observación solar o un visor solar manual que sea seguro. En caso de no contar con estos instrumentos, puedes utilizar un método de observación indirecta. Cabe señalar que, no se recomienda mirar al Sol a través de la lente de una cámara, un telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras tengas puestas estas gafas, pues los rayos solares podrían perforar el filtro, provocando lesiones oculares graves.

RECOMENDACIONES PARA OBSERVAR LOS ECLIPSES Observar un eclipse, especialmente solar, requiere precauciones especiales para proteger la vista: - Usa gafas certificadas para eclipses solares: Las gafas de sol comunes no son suficientes para bloquear la radiación dañina del Sol. - Telescopios o binoculares con filtros solares: Si utilizas equipo óptico, asegúrate de contar con filtros diseñados específicamente para observación solar. - Planea con anticipación: Identifica el mejor lugar para la observación. Las zonas alejadas de la contaminación lumínica son ideales para los eclipses lunares. - Consulta horarios locales: Los eclipses tienen horarios específicos que pueden variar según tu ubicación. Los eclipses han capturado la imaginación de las civilizaciones desde tiempos inmemoriales, siendo interpretados como eventos sobrenaturales o señales divinas. En la actualidad, además de su belleza, los eclipses son una oportunidad para la educación y la investigación científica, permitiendo estudiar fenómenos como la corona solar o las propiedades de la atmósfera terrestre. En México, un país con una rica tradición astronómica que data de las culturas prehispánicas, estos eventos son particularmente significativos. Sitios arqueológicos como Chichén Itzá y Teotihuacán revelan la conexión profunda entre las antiguas civilizaciones y los fenómenos celestiales.