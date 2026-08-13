¡No se rinden!... Equipos de la Liga de Expansión acuden al TAS en busca del ascenso y descenso

El nuevo capítulo de esta disputa llega después de que la Comisión de Apelaciones de la FMF revocara las sanciones impuestas previamente a varios equipos por las manifestaciones realizadas durante partidos de la categoría. Los futbolistas habían mostrado públicamente su rechazo a la eliminación del ascenso.

La pelea por recuperar el ascenso y descenso en el futbol mexicano está lejos de terminar. Cinco clubes de la Liga de Expansión MX decidieron llevar nuevamente su inconformidad ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) , luego de las últimas decisiones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Ahora, Leones Negros de la UdeG, Atlético Morelia, Mineros de Zacatecas, Atlético La Paz y Cancún FC conforman el grupo que decidió continuar con la batalla jurídica. Los clubes presentaron una nueva apelación ante el TAS contra la resolución que mantiene vigente el modelo sin ascenso hacia la Liga MX.

LOS CLUBES NO DAN POR PERDIDA LA BATALLA

La inconformidad de estos equipos no se limita a una discusión administrativa. El argumento central gira alrededor del mérito deportivo y de la posibilidad de que una institución pueda alcanzar la Primera División a partir de sus resultados dentro de la cancha.

Para los clubes de Expansión, la ausencia de ascenso modifica de manera importante el propósito competitivo de la categoría. Ganar un campeonato ya no representa, por sí mismo, la posibilidad de disputar un lugar en la máxima división del futbol mexicano.

El conflicto tampoco es nuevo. En 2025, seis equipos acudieron al TAS para solicitar el restablecimiento del sistema. En septiembre de ese año, el tribunal rechazó aquella apelación y confirmó que la FMF había suspendido el ascenso y descenso hasta el cierre de la temporada 2025-2026.

EL RECLAMO REGRESA AL TRIBUNAL ARBITRAL

La nueva ofensiva ocurre después de que el futbol mexicano entrara en otra etapa de discusión sobre el futuro de sus competencias. De acuerdo con reportes publicados esta semana, los cinco clubes decidieron recurrir nuevamente al tribunal deportivo para impugnar la determinación de la FMF.

El procedimiento está en curso y las instituciones han optado por mantener cautela en sus declaraciones públicas mientras avanza el proceso. Por ahora, el caso abre una nueva disputa entre los clubes de la segunda categoría y los organismos que regulan el futbol profesional en México.

La controversia también ocurre después de que el propio reglamento de Expansión MX estableciera que, derivado de los acuerdos adoptados por las asambleas de Liga MX y Expansión, no habría ascenso a Primera División ni descenso desde la máxima categoría.

¿QUÉ BUSCAN LOS EQUIPOS DE EXPANSIÓN?

La petición de los clubes es clara: que vuelva a existir una vía deportiva para llegar a la Liga MX. Su planteamiento busca que los resultados obtenidos durante una temporada tengan consecuencias directas en la estructura del futbol profesional, tal como ocurría antes de la suspensión del sistema.

La postura de los equipos contrasta con el modelo que la FMF ha mantenido en los últimos años. Mientras la Federación impulsa una estructura en la que no existe movilidad deportiva entre ambas categorías, los clubes inconformes consideran que el ascenso debe definirse nuevamente dentro de la cancha.

El antecedente del TAS tampoco juega a favor de los demandantes. En septiembre de 2025, el tribunal determinó que la suspensión aprobada por la FMF se mantenía vigente para las temporadas contempladas por aquel acuerdo.