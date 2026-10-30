¿Tu tarjeta INAPAM está dañada? Estos son los casos en que debes tramitar otra en noviembre

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    ¿Tu tarjeta INAPAM está dañada? Estos son los casos en que debes tramitar otra en noviembre
    Las personas mayores de 60 años pueden solicitar la reposición de su credencial INAPAM por robo, extravío o deterioro. FOTO: ESPECIAL

Conoce los documentos necesarios, dónde realizar el trámite y qué debes saber sobre su vigencia.

Noviembre de 2026 puede ser una oportunidad para revisar si tu credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) necesita una reposición o actualización. Sin embargo, no todas las personas adultas mayores deben renovarla por el simple cambio de mes.

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Las credenciales emitidas anteriormente continúan vigentes, de acuerdo con la información oficial del instituto. Por ello, el trámite se requiere principalmente cuando el documento se pierde, es robado o presenta daños que dificultan su uso.

La tarjeta permite acceder a descuentos en establecimientos y servicios participantes, incluidos algunos relacionados con alimentación, salud, transporte y pago de servicios.

¿CUÁNDO DEBES REPONER LA TARJETA INAPAM?

Existen distintas situaciones en las que conviene acudir a un módulo para solicitar una nueva credencial.

- Robo o extravío: cuando ya no tienes el documento y necesitas recuperarlo.

- Deterioro: si la tarjeta está dañada y no permite identificar correctamente tus datos.

- Errores en la información: cuando detectas datos incorrectos que requieren revisión o corrección.

- Cambio de domicilio: si necesitas actualizar información personal, consulta en el módulo qué procedimiento corresponde a tu caso.

No existe una renovación anual obligatoria para todas las personas beneficiarias. Si tu credencial está en buenas condiciones y tus datos son correctos, no necesitas tramitar otra únicamente porque comienza noviembre.

$!Noviembre de 2026 puede ser una oportunidad para revisar si tu credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.
Noviembre de 2026 puede ser una oportunidad para revisar si tu credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. FOTO: ESPECIAL

REQUISITOS PARA RENOVAR O REPONER LA CREDENCIAL INAPAM

Para realizar el trámite, las personas adultas mayores deben tener 60 años cumplidos y presentar documentación para acreditar su identidad y domicilio.

Entre los documentos que pueden solicitarse están:

- Acta de nacimiento legible.

- Identificación oficial vigente, como la credencial para votar o el pasaporte.

- CURP actualizada.

- Comprobante de domicilio reciente, con una antigüedad máxima de seis meses.

- Una fotografía reciente tamaño infantil, a color o en blanco y negro, con fondo blanco.

- Datos de contacto para emergencias, según los requisitos del módulo.

Es recomendable llevar los documentos en original y copia. También conviene presentar la credencial anterior si todavía la conservas, pues puede ayudar a identificar el registro.

Los requisitos específicos pueden variar según el procedimiento y la entidad, por lo que es importante confirmarlos antes de acudir.

¿DÓNDE TRAMITAR LA NUEVA TARJETA INAPAM?

La solicitud se realiza de manera presencial en los módulos de atención del INAPAM o de Bienestar habilitados para este servicio.

Para localizar el más cercano, puedes consultar el portal oficial de la Secretaría de Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar.

El trámite es gratuito. Antes de acudir, verifica los horarios de atención y la documentación requerida para evitar una segunda visita.

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¿PIERDES LOS DESCUENTOS SI NO RENUEVAS LA CREDENCIAL?

No es necesario cambiar una credencial vigente solo por la llegada de noviembre. Sin embargo, si la perdiste o está demasiado dañada para utilizarla, solicitar una reposición te ayudará a seguir acreditando tu condición de persona adulta mayor ante los establecimientos participantes.

Los descuentos dependen de los convenios y las condiciones de cada comercio o servicio. Por ello, es recomendable revisar el directorio oficial de beneficios del INAPAM para conocer las opciones disponibles en 2026.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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