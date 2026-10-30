¿Tu tarjeta INAPAM está dañada? Estos son los casos en que debes tramitar otra en noviembre

Noviembre de 2026 puede ser una oportunidad para revisar si tu credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ) necesita una reposición o actualización. Sin embargo, no todas las personas adultas mayores deben renovarla por el simple cambio de mes.

Las credenciales emitidas anteriormente continúan vigentes, de acuerdo con la información oficial del instituto. Por ello, el trámite se requiere principalmente cuando el documento se pierde, es robado o presenta daños que dificultan su uso.

La tarjeta permite acceder a descuentos en establecimientos y servicios participantes, incluidos algunos relacionados con alimentación, salud, transporte y pago de servicios.

¿CUÁNDO DEBES REPONER LA TARJETA INAPAM?

Existen distintas situaciones en las que conviene acudir a un módulo para solicitar una nueva credencial.

- Robo o extravío: cuando ya no tienes el documento y necesitas recuperarlo.

- Deterioro: si la tarjeta está dañada y no permite identificar correctamente tus datos.

- Errores en la información: cuando detectas datos incorrectos que requieren revisión o corrección.

- Cambio de domicilio: si necesitas actualizar información personal, consulta en el módulo qué procedimiento corresponde a tu caso.

No existe una renovación anual obligatoria para todas las personas beneficiarias. Si tu credencial está en buenas condiciones y tus datos son correctos, no necesitas tramitar otra únicamente porque comienza noviembre.