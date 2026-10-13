Tener INAPAM no basta: quiénes pueden cobrar aguinaldo y qué deben cumplir

Con la llegada de los últimos meses del año, el aguinaldo se convierte en una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores en México. Las personas adultas mayores también pueden recibir este pago si mantienen una relación laboral que les otorgue ese derecho.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) cuenta con el Programa de Vinculación Productiva, una iniciativa que facilita el acceso de este sector de la población a oportunidades laborales y actividades productivas.

Sin embargo, tener la credencial del instituto no garantiza el depósito de dinero. Para recibir aguinaldo, es necesario cumplir con las condiciones laborales correspondientes.

¿QUIÉNES PUEDEN COBRAR AGUINALDO CON INAPAM?

El aguinaldo no es un apoyo económico que el INAPAM entregue directamente a las personas adultas mayores. El pago corresponde a los empleadores cuando existe una relación laboral sujeta a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Por ello, quienes trabajan formalmente en una empresa vinculada con el programa pueden tener derecho a esta prestación, al igual que otros trabajadores.

El monto depende del salario y del tiempo trabajado durante el año. La credencial del INAPAM, por sí sola, no genera el derecho a recibir aguinaldo.

REQUISITOS PARA INGRESAR AL PROGRAMA DE VINCULACIÓN PRODUCTIVA

Las personas interesadas en acceder a las oportunidades laborales del programa deben cumplir con los criterios establecidos por el instituto.

Entre los principales requisitos se encuentran:

- Tener 60 años o más.

- Contar con una credencial del INAPAM vigente.

- Presentar la solicitud de inclusión social.

- Participar en las entrevistas y actividades de selección correspondientes.

El trámite es gratuito y debe realizarse a través de los canales oficiales del instituto.

PASO A PASO PARA SOLICITAR EMPLEO CON INAPAM

Para incorporarse al Programa de Vinculación Productiva, las personas adultas mayores deben seguir un proceso de registro y selección.

1. Acudir a un módulo del INAPAM. Consulta las ubicaciones y los canales de atención en el portal oficial: https://www.gob.mx/inapam.

2. Presentar la solicitud. Completa el formato de inclusión social y entrega la documentación solicitada.

3. Entrevistarte con el personal del programa. En esta etapa se revisan tus intereses, experiencia y perfil.

4. Elegir una oportunidad. Conoce las actividades productivas o vacantes disponibles que se ajusten a tus necesidades.

5. Asistir a la entrevista con la empresa. El empleador evalúa tu perfil y determina si procede la contratación.