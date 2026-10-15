INAPAM 2026: las tres aerolíneas que ofrecen descuentos a adultos mayores

Viajar para visitar a la familia o conocer nuevos destinos puede resultar más económico para las personas adultas mayores. En México, quienes cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ) tienen acceso a beneficios en el transporte aéreo, aunque las condiciones cambian según la compañía.

Entre las opciones disponibles se encuentran Mexicana de Aviación, Aeroméxico y Volaris, que manejan esquemas de descuentos o tarifas preferenciales para este sector de la población.

¿QUÉ DESCUENTOS OFRECEN MEXICANA, AEROMÉXICO Y VOLARIS?

Cada aerolínea cuenta con condiciones particulares para que los pasajeros puedan aprovechar los beneficios asociados con su credencial.

Mexicana de Aviación: ofrece un descuento de 20 por ciento sobre la tarifa base de vuelos nacionales para las personas que cumplen con los requisitos del programa. Es importante consultar los canales de compra y las condiciones vigentes antes de reservar.

Aeroméxico: contempla una reducción de 15 por ciento sobre la tarifa base en determinadas clases y rutas. La promoción tiene restricciones, por lo que se recomienda confirmar qué tarifas participan y realizar la reservación a través de los canales autorizados por la compañía.

Volaris: figura entre las aerolíneas con convenios de descuentos para adultos mayores registrados en la información de la Agencia Federal de Aviación Civil. Sin embargo, las condiciones y el beneficio específico deben confirmarse directamente con la empresa antes de adquirir el boleto.

¿CÓMO SOLICITAR LOS DESCUENTOS CON LA CREDENCIAL INAPAM?

El primer paso es contar con la credencial INAPAM y consultar las condiciones de la aerolínea elegida.

Antes de pagar, el pasajero debe informar que desea utilizar el beneficio para adultos mayores y preguntar qué documentos necesita presentar, qué canales de compra están habilitados y si existen restricciones por ruta o tarifa.

En el caso de Aeroméxico, por ejemplo, es importante verificar la disponibilidad de las tarifas participantes y gestionar la reservación mediante sus canales de atención o puntos de venta autorizados.

También conviene comparar el precio final del boleto, pues no basta con revisar el porcentaje anunciado para determinar cuánto se ahorrará.

REQUISITOS Y CONDICIONES ANTES DE COMPRAR UN VUELO

Aunque la credencial INAPAM permite acceder a distintos beneficios, los descuentos no necesariamente se aplican de manera automática en todas las compras.

Los pasajeros deben revisar si la promoción está disponible para la fecha elegida, si admite viajes redondos y qué restricciones existen para las tarifas económicas o promocionales.

Otro aspecto importante es que los porcentajes pueden aplicarse únicamente a la tarifa base. Los impuestos, la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), el equipaje adicional y otros servicios pueden cobrarse por separado.

Por ello, se recomienda solicitar el desglose del precio antes de confirmar la compra.