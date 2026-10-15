INAPAM 2026: las tres aerolíneas que ofrecen descuentos a adultos mayores

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    INAPAM 2026: las tres aerolíneas que ofrecen descuentos a adultos mayores
    Las personas mayores de 60 años con credencial INAPAM pueden acceder a tarifas preferenciales en vuelos de Mexicana de Aviación, Aeroméxico y beneficios de membresía en Volaris. FOTO: GEMINI

Conoce cómo solicitarlos y qué condiciones debes revisar antes de comprar.

Viajar para visitar a la familia o conocer nuevos destinos puede resultar más económico para las personas adultas mayores. En México, quienes cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tienen acceso a beneficios en el transporte aéreo, aunque las condiciones cambian según la compañía.

https://vanguardia.com.mx/informacion/inapam-y-walmart-ofrecen-hasta-40-de-descuento-en-lentes-para-adultos-mayores-KO23962594

Entre las opciones disponibles se encuentran Mexicana de Aviación, Aeroméxico y Volaris, que manejan esquemas de descuentos o tarifas preferenciales para este sector de la población.

¿QUÉ DESCUENTOS OFRECEN MEXICANA, AEROMÉXICO Y VOLARIS?

Cada aerolínea cuenta con condiciones particulares para que los pasajeros puedan aprovechar los beneficios asociados con su credencial.

Mexicana de Aviación: ofrece un descuento de 20 por ciento sobre la tarifa base de vuelos nacionales para las personas que cumplen con los requisitos del programa. Es importante consultar los canales de compra y las condiciones vigentes antes de reservar.

Aeroméxico: contempla una reducción de 15 por ciento sobre la tarifa base en determinadas clases y rutas. La promoción tiene restricciones, por lo que se recomienda confirmar qué tarifas participan y realizar la reservación a través de los canales autorizados por la compañía.

Volaris: figura entre las aerolíneas con convenios de descuentos para adultos mayores registrados en la información de la Agencia Federal de Aviación Civil. Sin embargo, las condiciones y el beneficio específico deben confirmarse directamente con la empresa antes de adquirir el boleto.

¿CÓMO SOLICITAR LOS DESCUENTOS CON LA CREDENCIAL INAPAM?

El primer paso es contar con la credencial INAPAM y consultar las condiciones de la aerolínea elegida.

Antes de pagar, el pasajero debe informar que desea utilizar el beneficio para adultos mayores y preguntar qué documentos necesita presentar, qué canales de compra están habilitados y si existen restricciones por ruta o tarifa.

En el caso de Aeroméxico, por ejemplo, es importante verificar la disponibilidad de las tarifas participantes y gestionar la reservación mediante sus canales de atención o puntos de venta autorizados.

También conviene comparar el precio final del boleto, pues no basta con revisar el porcentaje anunciado para determinar cuánto se ahorrará.

REQUISITOS Y CONDICIONES ANTES DE COMPRAR UN VUELO

Aunque la credencial INAPAM permite acceder a distintos beneficios, los descuentos no necesariamente se aplican de manera automática en todas las compras.

Los pasajeros deben revisar si la promoción está disponible para la fecha elegida, si admite viajes redondos y qué restricciones existen para las tarifas económicas o promocionales.

Otro aspecto importante es que los porcentajes pueden aplicarse únicamente a la tarifa base. Los impuestos, la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), el equipaje adicional y otros servicios pueden cobrarse por separado.

Por ello, se recomienda solicitar el desglose del precio antes de confirmar la compra.

https://vanguardia.com.mx/informacion/buen-fin-2026-el-inapam-dara-descuentos-extra-a-adultos-mayores-FJ23913143

¿DÓNDE CONSULTAR LOS BENEFICIOS INAPAM PARA VIAJAR?

El INAPAM publica un directorio de beneficios que permite consultar descuentos por categoría, incluido el transporte. Los interesados pueden revisar el apartado correspondiente en el portal oficial del Gobierno de México para conocer los convenios registrados.

Planear el viaje con anticipación y confirmar directamente las condiciones con cada aerolínea puede ayudar a las personas adultas mayores a aprovechar las tarifas preferenciales y cuidar su presupuesto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


viajes
Vuelos
adultos mayores

Localizaciones


México

Organizaciones


INAPAM

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
La Profeco protege a los consumidores frente a precios incorrectos, promociones incumplidas y cobros indebidos. Conoce cómo presentar una queja y qué compensación puedes solicitar.

¿Qué es y cuál es la función de la Profeco?... Cómo proceder si no te respetan una oferta en México
Posteriormente, dio paso a su informe sobre los indicadores de turismo nacional de 2026 y mencionó que hay muy buenas noticias y aseguró que México sigue rompiendo récords históricos.

Gobierno de Sheinbaum destaca la importancia turística del Rodeo de Saltillo; se esperan más de 200 mil personas
Agenda. Entre conciertos, festivales y experiencias dedicadas al terror, la agenda local ofrecerá opciones para disfrutar de miércoles a domingo.

Se llena Saltillo de música, ‘terror’, rodeo y fiesta con Alejandro Sanz, Julión Álvarez, Saltillera Fest y más
La producción de automóviles no ha dejado de caer en términos acumulativos en lo que va del año 2026 en México.

¿Cómo le ha ido a la producción de carros en México? Inegi ha reportado un panorama no tan optimista
El estilo vaquero saltillense trasciende la arena de rodeo y se consolida como una tendencia de identidad, confort y moda para todas las edades.

¡Al estilo vaquero! Guía definitiva de compras físicas y online para triunfar en el Rodeo Saltillo
NosotrAs: Ser madre en duelo

NosotrAs: Ser madre en duelo
Manolo Jiménez resaltó las raíces mexicanas de la cultura vaquera y la tradición ganadera y charra que distingue a Coahuila.

Rodeo Saltillo: ‘Va a haber ocupación del 100% en algunos hoteles, y en 90% general’, informa Manolo Jiménez
El cantautor español puso a cantar a los saltillenses en el Estadio Francisco I. Madero con sus grandes éxitos.

Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’