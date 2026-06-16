¿Tus datos estarán en una base del Gobierno? Aclaran el registro de celulares con CURP

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    ¿Tus datos estarán en una base del Gobierno? Aclaran el registro de celulares con CURP
    Conozca los requisitos, los pasos clave y las consecuencias de no tramitar el registro antes del 30 de junio de 2026. FOTO: CUARTOSCURO

Ante la campaña de vinculación obligatoria de líneas telefónicas, las autoridades mexicanas confirman que el Estado no centralizará las bases de datos.

En el marco de la actual campaña oficial para la vinculación obligatoria de líneas telefónicas, el Gobierno de México ha desmentido categóricamente la creación de un padrón nacional de telefonía celular centralizado por el Estado. La aclaración, emitida originalmente por la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo el distintivo institucional #YoSíRegistro, busca disipar dudas e inquietudes entre la población civil respecto al manejo y resguardo de su información personal.

https://vanguardia.com.mx/informacion/esto-lo-que-sucede-una-vez-que-registras-tu-linea-telefonica-con-el-curp-EN20966046

Este pronunciamiento cuenta con el respaldo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Las autoridades competentes enfatizaron que los datos privados no se concentrarán en una base de datos gubernamental única, sino que cada una de las empresas operadoras prestadoras del servicio continuará siendo la única responsable legal de integrar, administrar y proteger la información confidencial de sus respectivos clientes.

Fecha límite y consecuencias de la omisión

El proceso de registro obligatorio dio inicio formal el 9 de enero de 2026 y abarca de manera general a todas las modalidades de comunicación móvil activas en el territorio nacional, incluyendo esquemas de prepago, pospago, tarjetas SIM físicas y tecnología eSIM. La CRT ha establecido de forma definitiva el próximo 30 de junio de 2026 como la fecha límite improrrogable para cumplir con esta disposición.

A partir del 1 de julio de 2026, todas aquellas líneas que no se encuentren debidamente vinculadas serán suspendidas de manera automática. Durante dicho periodo de suspensión, el servicio quedará severamente restringido: los usuarios no podrán emitir ni recibir llamadas ordinarias, y el dispositivo únicamente mantendrá acceso habilitado hacia los números de servicios de emergencia oficiales (911, 074, 079, 088 y 089) y hacia el centro de atención telefónica de su respectiva operadora con la exclusiva finalidad de regularizar su situación de forma presencial.

$!El proceso de registro obligatorio dio inicio formal el 9 de enero de 2026.
El proceso de registro obligatorio dio inicio formal el 9 de enero de 2026. FOTO: CUARTOSCURO

Requisitos del trámite y protección de datos

Con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y la transparencia, la CRT precisó que el sistema no recopila ni almacena datos biométricos, fotografías ni huellas dactilares. En las plataformas donde se implementa una “prueba de vida” digital, los parámetros se eliminan de forma inmediata al finalizar la sesión. Los requisitos esenciales estipulados se dividen según la naturaleza jurídica del usuario:

- Ciudadanos mexicanos: Nombre completo y Clave Única de Registro de Población (CURP).

- Ciudadanos extranjeros: Pasaporte vigente o CURP temporal.

- Personas morales (Empresas): Registro Federal de Contribuyentes (RFC), razón social e identificación oficial vigente del representante legal.

Guía paso a paso para la vinculación

El procedimiento puede gestionarse de forma remota o presencial en los centros de atención de compañías como Telcel, AT&T, Movistar, Bait, Altán Redes, Izzi Móvil, Mega Móvil y Unefon. Los pasos oficiales consisten en:

1. Acceder al portal regulatorio centralizado (https://portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles) o a la plataforma digital habilitada por la operadora.

2. Ingresar el nombre completo junto con la CURP o los datos fiscales de la organización.

3. Efectuar la debida autenticación mediante la carga de los documentos solicitados.

4. Descargar y conservar el folio de confirmación emitido por el sistema informático.

Es importante señalar que el usuario cuenta con un límite máximo de 3 intentos en la plataforma digital. En caso de agotar dichas oportunidades sin éxito, resultará obligatorio acudir a un centro de atención a clientes presencial con la documentación física requerida.

https://vanguardia.com.mx/informacion/como-saber-si-tu-numero-de-celular-ya-esta-vinculado-a-la-curp-sin-tu-consentimiento-AE21164756

Límites de líneas y verificación de identidad

Para personas físicas, el marco normativo establece un tope de 10 líneas telefónicas asociadas por CURP. Aquellos usuarios que poseyeran un número mayor con anterioridad podrán mantenerlas validando su estatus con la Constancia de Situación Fiscal. Las personas morales no presentan restricción numérica bajo su RFC.

Asimismo, la CRT mantiene en operaciones una herramienta de consulta en https://portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta-de-las-companias-telefonicas. A través de este portal, los usuarios pueden auditar qué líneas se encuentran vinculadas a su identidad operadora por operadora y, ante el hallazgo de cualquier inconsistencia o línea no autorizada, exigir la inmediata desvinculación y reportar el incidente regulatorio.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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