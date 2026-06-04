¿Cómo saber si tu número de celular ya está vinculado a la CURP sin tu consentimiento?

La fecha límite para vincular la línea de teléfono celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP) está por llegar y existe una resistencia por parte de la población para hacerlo. Desde el pasado 9 de enero comenzó oficialmente en México el proceso obligatorio para registrar líneas telefónicas mediante la CURP, una medida impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) con el objetivo de identificar a los titulares de cada número celular. El registro aplica tanto para líneas prepago como pospago y contempla números nuevos, así como líneas que ya estaban activas antes de la entrada en vigor de la disposición. De acuerdo con autoridades, la medida busca combatir delitos relacionados con fraude telefónico, extorsión y uso irregular de líneas móviles. Sin embargo, conforme avanzó el proceso, algunos usuarios comenzaron a reportar notificaciones relacionadas con registros desconocidos o dudas sobre si sus números realmente quedaron vinculados de forma correcta. Ante ello, la CRT habilitó una plataforma para que cualquier persona pueda consultar qué líneas aparecen registradas con su CURP.

¿CÓMO REVISAR SI TU NÚMERO YA ESTÁ VINCULADO? Para verificar las líneas asociadas a una CURP, los usuarios deben ingresar al portal oficial de consulta habilitado por la CRT. En el portal de CRT se muestra a detalle todos los sitios para registrar tu línea a las compañías telefónicas que existen en México o simplemente consultar sí tu número y la CURP están en sus bases de datos. A la par, cuenta con un apartado para reportar fallas o anomalías al momento de registrar tu línea. Entre los motivos del problema señalan que el sistema no esté disponible, que soliciten información no obligatoria, que no se reconoce la identificación oficial vigente, no recibir el SMS de confirmación o el sistema falló en la prueba de vida. Dentro de la plataforma es necesario seleccionar la compañía telefónica correspondiente, como Telcel, Movistar, AT&T u otra operadora, y posteriormente elegir la opción “Consulta tus líneas”.

A continuación presentará un listado de las empresas que ofrecen telefonía celular. Entre las más populares están Telcel, AT&T (Unefon y WIM marca digital AT&T), Bait, Teléfonica Movistar y CFE. Después se debe capturar la CURP del titular para que el sistema muestre automáticamente los números telefónicos vinculados. En algunos casos, las compañías también solicitan especificar si el registro corresponde a una persona física o moral. El sistema fue habilitado para que usuarios puedan detectar posibles errores o registros irregulares relacionados con líneas que no reconocen. La revisión puede realizarse completamente en línea y forma parte de las medidas de control impulsadas por las autoridades regulatorias de telecomunicaciones. Para consultar si existe alguna vinculación a tu CURP es necesario revisar cada una de las compañías en las que consideres que pueda haber una.

¿QUÉ HACER SI APARECEN NÚMEROS DESCONOCIDOS? Uno de los temas que más inquietud generó entre usuarios es la posibilidad de encontrar líneas telefónicas registradas con su CURP sin autorización. En esos casos, la CRT informó que existe un procedimiento oficial para solicitar la desvinculación del número. El trámite puede realizarse de manera presencial en Centros de Atención a Clientes o directamente en línea mediante el portal oficial. Para hacerlo presencialmente es necesario presentar CURP e identificación oficial vigente, como la INE. Mientras tanto, el proceso digital solicita ingresar datos personales, aceptar el aviso de privacidad, subir una identificación oficial y completar una prueba de vida antes de seleccionar la opción “Desvincular línea”. Las autoridades señalaron que este mecanismo busca evitar posibles fraudes de identidad relacionados con el uso de números telefónicos.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS LÍNEAS NO REGISTRADAS? La fecha límite para completar el registro obligatorio será el próximo 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, las líneas que no hayan sido vinculadas correctamente con la CURP serán suspendidas temporalmente por las compañías telefónicas. Esto significa que los usuarios no podrán realizar llamadas, enviar mensajes ni utilizar datos móviles mientras no regularicen el proceso. No obstante, las líneas suspendidas conservarán acceso a llamadas de emergencia y comunicación directa con la operadora telefónica. La CRT aclaró que la suspensión no será definitiva y que el servicio podrá reactivarse una vez que el titular complete correctamente el registro correspondiente. La CRT ha señalado que no existe una opción para conservar activa una línea sin realizar el registro. Quienes no cumplan perderán prácticamente todos los servicios de telefonía móvil. Servicios que serán suspendidos Las líneas no registradas: - No podrán realizar llamadas;

- No podrán enviar ni recibir mensajes;

- Perderán acceso a datos móviles. Únicamente permanecerán habilitadas para: - Llamadas de emergencia;

- Comunicación con la compañía telefónica;

- Recepción de alertas oficiales.

REGISTRO DE LÍNEAS DE CELULAR CON LA CURP Siguiendo con la información en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estos son los documentos de identidad que una persona física debe presentar ante su proveedor de servicios telefónicos para asociar su número de celular: - Credencial para votar o pasaporte;

- Clave Única de Registro de Población (CURP);

- En caso de ser extranjero, presentar la versión temporal del mismo documento. Para las personas morales, entre las que se encuentran sociedades y empresas, es indispensable entregar los documentos anteriores y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Cabe destacar que si eres persona física y realizas el trámite en línea, tendrás 3 intentos para vincular tu número. Si el proceso falla, el sistema bloqueará el registro digital y tendrás que acudir al centro de atención a clientes de tu compañía.

¿QUIÉN ESTÁ EXCENTO DEL REGISTRO? De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y lo informado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), únicamente ciertos tipos de líneas pueden permanecer activas sin necesidad de vinculación. Líneas sin capacidad de comunicación tradicional La primera excepción corresponde a tarjetas SIM que no cuentan con capacidad técnica para: - Realizar llamadas de voz - Enviar mensajes SMS - Conectarse a internet Es decir, aquellas líneas utilizadas únicamente para funciones técnicas o especializadas que no operan como un teléfono móvil convencional. Según el artículo 1 de los lineamientos, estas SIM quedan fuera de la obligación de registro debido a que no permiten comunicación tradicional. Líneas habilitadas por emergencia o desastre Otro caso especial aplica durante situaciones extraordinarias, como desastres naturales o emergencias declaradas por las autoridades. En estos escenarios, las compañías telefónicas podrán habilitar líneas temporales sin necesidad de vincularlas previamente con CURP. El objetivo es garantizar la comunicación inmediata en zonas afectadas. No obstante, estas líneas tendrán carácter temporal y posteriormente deberán regularizarse o serán deshabilitadas.

¿PARA QUÉ SIRVE EL REGISTRO DE LÍNEAS? De acuerdo con un boletín de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, esta regulación busca combatir las extorsiones y fraudes asociados a líneas telefónicas, eliminando el anonimato con el que los delincuentes los cometen. Al respecto, un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en el primer semestre de 2025 se registraron más de 6 mil víctimas de extorsiones, lo que da cuenta de la magnitud de este delito. En ese sentido, la propuesta de la CRT pretende que los operadores telefónicos lleven un mejor control sobre los servicios pospago para fortalecer la confianza de los clientes en el sistema de telefonía móvil del país. Tras el anuncio, los usuarios de las telefonías se han mostrado preocupados por la privacidad de sus datos y la entidad asegura que el registro obligatorio no representa un riesgo. ”Es importante resaltar que la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, se indica en el mismo boletín.

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