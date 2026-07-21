Beca Rita Cetina 2026: estos son los módulos donde entregan la tarjeta en julio y cómo consultar tu sede
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La entrega de la Tarjeta de la Beca Rita Cetina continúa durante julio de 2026 en todo el país.
Miles de madres, padres y tutores continúan recibiendo la Tarjeta de la Beca Rita Cetina, el medio por el que se realizará el depósito del apoyo económico destinado a estudiantes de educación básica. Si aún no cuentas con este plástico, es importante conocer dónde se realiza la entrega y cómo consultar la sede que corresponde a cada beneficiario.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que la entrega de tarjetas permanecerá activa hasta el 31 de julio de 2026, por lo que aún hay tiempo para acudir al módulo asignado y completar el proceso.
¿Dónde entregan la Tarjeta de la Beca Rita Cetina en julio de 2026?
Los módulos de entrega se encuentran distribuidos en distintos estados y municipios del país. Sin embargo, no existe una lista única de sedes, ya que cada beneficiario recibe una convocatoria con la fecha, horario y lugar específicos donde deberá recoger su tarjeta.
Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación, donde se notifican los detalles de cada entrega.
Entre los medios para consultar la información se encuentran:
- Llamadas telefónicas al número registrado.
- Correo electrónico.
- Avisos colocados en la escuela del estudiante.
- Canal oficial de WhatsApp de Becas para el Bienestar.
- Visitas de los Servidores de la Nación a los domicilios.
En algunas entidades también se publica un enlace desde el canal de WhatsApp para consultar qué municipios, alcaldías o regiones se encuentran realizando la entrega de tarjetas, además de la dirección y horario de los módulos correspondientes.
¿Por qué es importante recoger la tarjeta?
La Tarjeta de la Beca Rita Cetina será el medio mediante el cual los beneficiarios recibirán el apoyo económico para Uniformes y Útiles Escolares correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.
Por ello, quienes ya fueron incorporados al programa deben acudir a recoger el plástico dentro del periodo establecido para evitar retrasos en la entrega del recurso.
¿Cómo unirse al canal de WhatsApp de Becas Bienestar?
La Coordinación Nacional de Becas recomienda que madres, padres y tutores se suscriban al canal oficial de WhatsApp de su estado para recibir información actualizada sobre las entregas.
Para hacerlo, solo es necesario ingresar al enlace oficial de Becas para el Bienestar, localizar el canal correspondiente a la entidad, seleccionar la opción “Ver en WhatsApp” y posteriormente pulsar “Seguir”.
A través de este canal se publican avisos sobre módulos de entrega, documentación requerida, cambios en las fechas y otros anuncios relacionados con la Beca Rita Cetina, por lo que se ha convertido en una de las principales herramientas de consulta para las familias beneficiarias.