Beca Rita Cetina 2026: estos son los módulos donde entregan la tarjeta en julio y cómo consultar tu sede

Miles de madres, padres y tutores continúan recibiendo la Tarjeta de la Beca Rita Cetina , el medio por el que se realizará el depósito del apoyo económico destinado a estudiantes de educación básica. Si aún no cuentas con este plástico, es importante conocer dónde se realiza la entrega y cómo consultar la sede que corresponde a cada beneficiario.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que la entrega de tarjetas permanecerá activa hasta el 31 de julio de 2026, por lo que aún hay tiempo para acudir al módulo asignado y completar el proceso.

¿Dónde entregan la Tarjeta de la Beca Rita Cetina en julio de 2026?

Los módulos de entrega se encuentran distribuidos en distintos estados y municipios del país. Sin embargo, no existe una lista única de sedes, ya que cada beneficiario recibe una convocatoria con la fecha, horario y lugar específicos donde deberá recoger su tarjeta.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación, donde se notifican los detalles de cada entrega.

Entre los medios para consultar la información se encuentran:

- Llamadas telefónicas al número registrado.

- Correo electrónico.

- Avisos colocados en la escuela del estudiante.

- Canal oficial de WhatsApp de Becas para el Bienestar.

- Visitas de los Servidores de la Nación a los domicilios.

En algunas entidades también se publica un enlace desde el canal de WhatsApp para consultar qué municipios, alcaldías o regiones se encuentran realizando la entrega de tarjetas, además de la dirección y horario de los módulos correspondientes.