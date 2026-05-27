Visa americana: ¿te pueden rechazar por no tener cuenta bancaria?

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    Visa americana: ¿te pueden rechazar por no tener cuenta bancaria?
    Solicitar la visa de Estados Unidos genera múltiples dudas financieras. FOTO: ARCHIVO

Descubre si poseer una cuenta de banco es un requisito indispensable y cómo comprobar tu solvencia económica.

Si estás empezando a planear tu viaje a Estados Unidos, seguro te ha asaltado la duda de si necesitas, por ley, tener una cuenta de banco para que te aprueben la visa. Este es uno de los temas que más nervios provoca, ya que todo el mundo sabe que el consulado revisa con lupa la situación económica de los solicitantes.

Para que dejes de preocuparte de más, aquí te contamos lo que dicen las reglas oficiales y cómo funciona este proceso en la vida real.

https://vanguardia.com.mx/informacion/manual-de-supervivencia-para-la-visa-americana-que-responder-y-que-callar-en-la-entrevista-consular-EG20400567

Lo que dice el Gobierno de Estados Unidos sobre la VISA

Vamos al grano: en ningún sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos se afirma que tener una cuenta bancaria sea un requisito obligatorio para tramitar la visa de turista, negocios o estudios.

Sin embargo, lo que sí es completamente obligatorio es demostrar que tienes estabilidad financiera. Las autoridades consulares necesitan estar seguras de que puedes pagar tus vacaciones (vuelos, hotel, comida) y, lo más importante, que tienes un trabajo o un estilo de vida estable en tu país que te obligará a regresar y no quedarte a trabajar de forma ilegal.

¿Cómo demuestro mis ingresos si no tengo cuenta de banco?

Al llenar el Formulario DS-160, te van a preguntar a qué te dedicas, dónde trabajas, cuánto ganas al mes y quién va a pagar los gastos del viaje. Si eres empleado formal o freelancer, lo más común es respaldar esta información con estados de cuenta bancarios, pero no es la única opción.

Si no manejas una cuenta de banco tradicional, puedes presentarte a tu entrevista con otros documentos válidos como:

$!Ningún sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos se afirma que tener una cuenta bancaria sea un requisito.
Ningún sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos se afirma que tener una cuenta bancaria sea un requisito. FOTO: ARCHIVO

- Recibos de nómina físicos o en papel membretado.

- Declaraciones de impuestos o facturas si tienes un negocio propio.

- Constancias de pensión.

- Una carta de patrocinio económico (muy común cuando un familiar directo, como los padres o el esposo, absorbe todos los gastos del viaje).

Aunque el consulado no exige un saldo mínimo, instituciones financieras como BBVA México suelen sugerir tener un colchón de entre $30,000 y $50,000 pesos al momento de hacer el trámite para demostrar que viajas con solvencia. Si no los tienes, tu visa no será rechazada en automático, pero el oficial consular investigará tu caso más a fondo.

La verdadera clave: Coherencia y lazos con tu país

Hay un mito enorme que dice que si tienes millones en el banco te dan la visa seguro, y que si tienes poco dinero te la niegan. Esto es falso. Lo que el oficial busca en la entrevista es coherencia.

https://vanguardia.com.mx/informacion/los-cambios-mas-recientes-de-eu-para-quien-tenga-y-solicite-la-visa-americana-ML20092538

Si en tu formulario pusiste que ganas un sueldo modesto pero te presentas con una cuenta bancaria sospechosamente inflada con miles de pesos de la noche a la mañana, vas a generar dudas. Lo importante es que tus ingresos coincidan de forma lógica con tu estilo de vida.

Al final del día, más allá de los números en una tarjeta, lo que te dará el “sí” de las autoridades consulares es demostrar que tienes motivos legítimos para viajar y lazos fuertes (un trabajo estable, familia o estudios) que te hagan volver a casa.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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