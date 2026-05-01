Manual de supervivencia para la Visa Americana: ¿Qué responder (y qué callar) en la entrevista consular?

Con la llegada del Mundial 2026, muchos son los solicitantes de visa americana por lo que el momento de la entrevista consular es el punto más importante y estresante del trámite para obtener la visa americana de turista B1/B2. Inconsistencias en las respuestas, puede ser la diferencia entre que aprueben o rechacen la expedición del documento en minutos. ¡Recuerda! La entrevista está basada en lo que declaraste en el formulario DS-160. Pese a que no existe un “paso por paso” para tener un resultado favorable, algunas recomendaciones pueden ayudarte para acudir más seguro a la entrevista.

GUÍA PRÁCTICA PARA AUMENTAR LA PROBABILIDAD DE OBTENER LA VISA Llega con tiempo: ser puntual es fundamental, lo ideal es presentarse 30 minutos antes de la cita, así que planea con anticipación tu ruta hacia la embajada o consulado, así como posibles retrasos; también si viajaras desde otra ciudad, considera el transporte y tráfico. Evita llevar objetos no permitidos: el consulado y las embajadas cuentan con un estricto reglamento de objetos no permitidos como memorias USB, dispositivos electrónicos de gran tamaño, encendedores, alimentos o bebidas; recientemente, anunciaron que se puede ingresar con pasaporte, documentos, cartera, llaves, celulares y relojes inteligentes apagados. Elige vestimenta adecuada: aunque no define el resultado, la primera impresión sí cuenta para rechazarla o aprobarla; opta por atuendo formal y discreto: pantalón de vestir con camisa o blusa. Evita ropa deportiva, demasiado casual o excesivamente elegante. Saluda y responde en español: pese a que tu nivel de inglés sea muy bueno, la a entrevista se realiza en español por lo que saludar con un “buenos días” seguro y con confianza será lo suficientemente bueno para comenzar. No es recomendable responder en inglés si no lo dominas, ya que el oficial podría continuar la entrevista en ese idioma, por lo tanto complicar el proceso. Formulario DS-160, conocelo bien: ¡Recuerda! La entrevista está basada en lo que declaraste en el formulario DS-160. El oficial consular basará sus preguntas en esa información, así que conocela y se coherente; si hay un cambio reciente, lleva documentos que lo respalden. Evita respuestas ambiguas o contradictorias. No tienes empleo, espera un poco: no contar con un trabajo estable puede generar dudas sobre tu regreso a México; sin embargo, si dependes económicamente de otra persona (como studiantes, adultos mayores y amas de casa), lleva comprobantes de sus ingresos demostrando que alguien más cubrirá sus gastos y existen razones claras para volver a la nación. Lleva documentos de respaldo: aunque solo es necesario tu pasaporte y la confirmación del DS-160, es recomendable llevar, por prevención: constancia laboral, carta de estudios, recibos de nómica, estados de cuenta y cédula profesional. Evita mencionar familiares sin estatus legal: pese a que quieres mucho a tu “primo del otro lado”, si tienes familiares en Estados Unidos con estatus migratorio indocumentados puede generar dudas sobre tus verdaderas intenciones de viaje, pero si su estatus migratorio es regular, sí puedes mencionarlos. Responde de forma breve y practicalo: no improvises ni extiendas tus respuestas, por lo que la practica con anticipación, siempre con base en tu DS-160, es lo más efectivo. Las preguntas más comunes suelen ser: ¿A dónde viaja?, ¿Por qué motivo?. ¿Cuánto tiempo se quedará?, ¿Dónde trabaja y cuánto gana? y ¿Quién pagará el viaje?

¿QUÉ SE TOMA EN CUENTA PARA APROBAR LA VISA? Aunque no sólo es importante tener una cita programada, también debes tomar en cuenta la importancia de demostrar que será un viaje temporal y que tienes lazos fuertes con México, como: un trabajo estable, estar estudiando, tener familia directa en México, poseer propiedades o compromisos personales. REQUISITOS PARA TRAMITAR LA VISA AMERICANA POR PRIMERA VEZ Si es la primera vez que tramitas la visa, estos son los documentos que se necesitan: - Pasaporte mexicano vigente;

- Formulario DS-160 y pago;

- Cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante), recuerda, ya no es posible agendar la cita en el CAS y la entrevista consular el mismo día, por lo que se exige que sea al menos 48 horas antes de la entrevista. Agenda tu cita en ais.usvisa-info.com para la toma de fotografía y datos biométricos, para esto es necesario llevar contigo: pasaporte vigente, página de confirmación del DS-160 y hoja de confirmación de la cita impresa. PROCESO PARA SOLICITAR LA VISA POR PRIMERA VEZ El proceso de solicitud de la visa incluye varios requisitos que los solicitantes deben cumplir: 1. Formulario DS-160: Completar el formulario en línea en el sitio web oficial del Departamento de Estado de EU. 2. Pago de la tarifa de solicitud: Abonar el costo de la visa, que generalmente es de 185 dólares. Este monto no es reembolsable. 3. Pasaporte válido: El pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses más allá del período de estadía planificado en EU 4. Fotografía: Proveer una fotografía reciente que cumpla con los estándares requeridos (5x5 cm, fondo blanco). 5. Demostrar vínculos con el país de origen: esto incluye demostrar que se tiene un empleo estable o contrato laboral en el país de origen, la propiedad de bienes inmuebles, familiares que dependan del solicitante o pruebas financieras, como estados de cuenta bancarios. 6. Motivo claro de la visita: presentar pruebas que respalden el propósito del viaje, como lo es una carta de invitación, o la reservación de un hotel, así como itinerarios de viaje. 7. Pruebas financieras: Demostrar que se cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos del viaje y la estadía. 8. Entrevista consular: Acudir a la embajada o consulado correspondiente para una entrevista, donde se evaluarán los motivos del viaje y los vínculos con el país de origen. Deberás acudir con: - Pasaporte;

- Confirmación impresa del DS-160;

- Comprobante de pago;

- Confirmación de la cita. No se permite ingresar con dispositivos electrónicos, así que planea tu visita con anticipación y lleva tus documentos en físico con copias.

¿CUÁNTO CUESTA LA VISA AMERICANA? Previamente, el costo de la visa más común, siendo esta la de turismo o trabajo, B-1/B-2, tenía un costo de 185 dólares. La nueva cuota se aplicará para la visa de no migrantes, como la F-1, F-2, J-1, J-2, H-1B, H-4, L-1, O-1, P y TN. La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos exigirá una cuota adicional de 250 dólares. La visa tendrá un nuevo costo de 435 dólares. Sin embargo, este nuevo impuesto todavía no entrará en vigor, por lo que hasta que se adapten los sistemas de cobro para esta nueva medida, será cobrado $435 dólares. Los menores de 15 años pueden pagar una tarifa reducida de $15 dólares si cumplen con uno de los siguientes requisitos: el padre o tutor es mexicano y solicita una visa B1/B2 al mismo tiempo; por otro lado, el padre o tutor es mexicano y ya tiene una visa válida por 10 años. Si se paga $15 dólares por la visa de un menor, será válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero. Si se paga la tarifa completa de $185 dólares, la visa será válida por 10 años desde la fecha de emisión. ¿EN QUÉ MOMENTO SE HARÁ EL PAGO? Dicho pago, a diferencia del costo de solicitud de $185 dólares que se realiza antes de la entrevista consular, se requerirá al momento de la emisión de las visas. Es decir, cuando el oficial consular la pruebe al terminar la entrevista. En caso de rechazarla, no tendrás que hacer el pago. ¿EL PAGO ES REEMBOLSABLE? El derecho a un reembolso será solo en caso de viajeros que no excedan el tiempo permitido ni participen en trabajos no autorizados, una vez que expire la visa. Aunque no se ha dado detalles de cómo se hará el reembolso. Aunque también se reembolsará en caso de que residen legalmente en Estados Unidos mediante una extensión de visa o si se obtiene la residencia permanente (Green Card) antes de que expire.

¿POR QUÉ SE TIENE QUE PAGAR? Según el Gobierno de EU, el propósito de aumentar la tarifa es: financiar operaciones de control migratorio, incluyendo la contratación de más personal de ICE y CBP; reducir el déficit federal mediante la recuperación de costos administrativos; y aumentar la integridad del sistema migratorio, asegurando que quienes acceden a beneficios migratorios contribuyan al financiamiento del sistema. NUEVAS FORMA DE PAGO A través de redes sociales, la Embajada informó que a partir del 14 de julio de 2025 habrá una nueva forma de pago para la tarifa de solicitud. Es decir, si estás en el proceso para tramitar tu visa ahora podrás pagar en: - Efectivo en los bancos Scotiabank o BanBajío (Banco del Bajío); - Por una transferencia electrónica a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desde cualquier banco a BanBajío; al elegir esta opción “recibirás las instrucciones de transferencia al agendar tu cita. ¡Es una opción más fácil y sin filas!”, de acuerdo con la imagen publicada en redes sociales. Cabe destacar que la Embajada de Estados Unidos en México enfatizó que desde el 11 de julio de 2025 no aceptan pagos en Banamex; siendo así que los únicos bancos donde se debe pagar la solicitud de visa son Scotiabank y BanBajío. ¿CÓMO HACER EL PAGO? Para poder realizar el pago del trámite de la visa americana, es necesario seguir algunos pasos: - Crea una cuenta en el Servicio Oficial de Citas de Visas y da clic en ‘Pago’;

- Al seleccionar, dará la opción de pagar en efectivo o por transferencia electrónica interbancaria;

- En caso de optar por efectivo, descarga e imprime la hoja para ‘Pago en Efectivo’; del caso contrario, sigue las instrucciones para ‘Transferencia Interbancaria’;

- Si optaste por la opción de efectivo, acude a una sucursal de Scotiabank o BanBajío con el talón de pago, en el que se incluye el monto a pagar (convertido a pesos), referencia numérica, número de convenio con los bancos y la fecha límite de pago;

- En la sucursal, entrega el dinero y la hoja al cajero; además de mencionar que vas a pagar una solicitud de visa de Estados Unidos;

- Recuerda guardar el recibo como confirmación de pago y ten en cuenta que recibirás un correo de donotreply@usvisa-info.com cuando tu pago sea aprobado, lo cual puede tardar hasta dos días hábiles.

ENTREGA DE VISA Otro cambio implementado por la Embajada de Estados Unidos en México es el costo de entrega de la visa. Por lo que si tu visa es aprobada, tienes tres opciones para tener en tus manos el documento: - Si deseas recibirla en tu domicilio, deberás pagar $400 pesos mexicanos;

- Si prefieres recogerla en una sucursal de DHL, deberás pagar $320 pesos mexicanos;

- Si decides recogerla directamente en el CAS, será sin costo adicional. DE 79 AÑOS La Embajada de Estados Unidos en México confirmó que el Departamento de Estado actualizará las categorías de personas que pueden calificar para una exención de entrevista consular, es decir, con esta algunos solicitantes que estaban exentos deberán presentarse a entrevista con un oficial consular. Entre los más relevantes es que menores de 14 años y mayores de 79 años ya no estarán exentos de entrevista; cuando anteriormente este grupo de solicitantes podían renovar o solicitar la visa sin acudir personalmente a entrevista con un agente consular. Por lo que, sin importar la edad, todos los solicitantes deberán pasar por una entrevista presencial -salvo a contadas excepciones-, por lo que quienes obtuvieron la visa siendo menor de 14 años y los adultos mayores ya no podrán renovar automáticamente la visa americana. Siendo así que quienes seguirán exentos a renovar la visa sin entrevista son: los solicitantes de visas diplomáticas u oficiales (como A-1, A-2, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6, entre otras) y para renovar la visa de turista B1/B2, siempre y cuando cumplan con los requisitos: tener 18 años o más al momento de la emisión anterior, que haya vencido hace menos de 12 meses, no haber sido rechazados anteriormente, y presentar la solicitud en su país de residencia.

¿A QUÉ VISAS PUEDES APLICAR? Esta nueva medida aplica para todas las visas de no inmigrante que se soliciten en cualquier embajada o consulados de Estados Unidos. Entre ellas están los tipos B1 y B2, utilizadas para negocios y turismo. - Visa de tipo oficial y diplomática (A/G);

- Visa de miembro de tripulación comercial o tripulante de vuelo (C-1/D);

- Visa de viajero en tránsito a través de Estados Unidos (C1);- Visa de trabajo dentro del Tratado de Libre Comercio (H1B1): H1-B/H2-A/H2-B/H3 para profesionales, trabajadores agrícolas, no agrícolas y pasante;

- Visa de inversionista en Estados Unidos (E1/E2);

- Visa de estudiante en Estados Unidos (F1 o M1);

- Visa de miembro de organización internacional (G, G1, G2, G3, G4);

- Visa de empleo basada en petición (H, L, O, P, Q, R);

- Visa de prensa y medios (I);

- Visa de visitante de intercambio (J1);

- Visa de atletas, artistas, animadores (P);

- Visa de transferencias dentro de una misma empresa multinacional (L);

- Visa para personas con habilidades extraordinarias (O);

- Visa para programas de intercambio cultural (Q);

- Visa para trabajadores religiosos (R);

- Visa de tratamiento médico (B-2);

- Visa para profesionales de México y Canadá que trabajan en ocupaciones específicas bajo el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y sus dependientes (TN/TD). RECOMENDACIONES PARA OBTENER UNA CITA PRONTO: Aunque conseguir cita puede ser un proceso largo, estar al tanto de la disponibilidad en cada consulado puede marcar la diferencia. Aprovecha los espacios disponibles y adelanta tu trámite. 1. Consulta frecuentemente el sitio oficial https://ais.usvisa-info.com. 2. Considera viajar a otro consulado donde haya fechas más cercanas. 3. Agenda tu cita apenas el sistema reconozca tu pago.

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