Vórtice polar se aproxima a México... estos estados tendrán frío extremo el fin de semana

El clima en México se prepara para un cambio drástico este fin de semana. Una masa de aire ártico asociada al vórtice polar ingresará al territorio nacional entre el 9 y el 11 de noviembre, generando frío extremo, heladas y vientos intensos en varios estados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), han emitido alertas por el rápido descenso de temperatura que afectará principalmente al norte y al sureste del país. Este fenómeno no es común en noviembre, por lo que se considera un evento meteorológico importante. La entrada del aire polar podría incluso provocar nevadas ligeras en zonas montañosas de la Sierra Madre Occidental, mientras que en el centro y oriente del país se sentirán temperaturas más frías de lo habitual.

Los meteorólogos advierten que las madrugadas serán especialmente frías, con valores mínimos cercanos a 0 °C en regiones altas y vientos del norte que podrían alcanzar rachas de 60 a 80 km/h en el Golfo de México. TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó el Monzón Mexicano!... ¿qué es y a qué estados afectará con fuertes lluvias e inundaciones? ESTADOS QUE SENTIRÁN EL FRÍO EXTREMO De acuerdo con el pronóstico, el vórtice polar afectará con mayor intensidad a los estados del norte durante los días domingo 9, lunes 10 y martes 11 de noviembre. Entre las entidades más impactadas se encuentran: • Sonora • Coahuila • Chihuahua • Nuevo León • Tamaulipas

Además, el viento “norte” también se hará presente en las zonas costeras del Golfo de México y la Península de Yucatán, generando un ambiente más fresco en: • Veracruz • Tabasco • Yucatán • Campeche • Quintana Roo En estas regiones se prevén rachas de viento fuertes, incremento en el oleaje y bajas temperaturas nocturnas. El contraste térmico podría ser notorio, especialmente en estados como Tamaulipas y Veracruz, donde los termómetros podrían descender entre 8 y 10 grados en menos de 24 horas.

QUÉ ES EL VÓRTICE POLAR Y POR QUÉ AFECTA A MÉXICO El vórtice polar es un sistema de baja presión y aire muy frío que se encuentra normalmente cerca de los polos. Sin embargo, cuando se debilita o se expande, parte de ese aire gélido se desplaza hacia regiones más templadas, ocasionando descensos súbitos de temperatura. En esta ocasión, una porción del vórtice se ha extendido hacia Norteamérica, empujando una masa de aire ártico hacia México. Esto explica por qué el país experimentará un ambiente invernal antes de tiempo. Los expertos recomiendan mantenerse abrigado, proteger a personas mayores y niños, así como evitar cambios bruscos de temperatura. También se sugiere revisar calefactores y sistemas de gas, ya que se espera un incremento en su uso.