Vórtice polar se aproxima a México... estos estados tendrán frío extremo el fin de semana
Una masa de aire ártico asociada al vórtice polar provocará un marcado descenso de temperatura en México. Conoce los estados más afectados y las recomendaciones para enfrentar el frío
El clima en México se prepara para un cambio drástico este fin de semana. Una masa de aire ártico asociada al vórtice polar ingresará al territorio nacional entre el 9 y el 11 de noviembre, generando frío extremo, heladas y vientos intensos en varios estados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), han emitido alertas por el rápido descenso de temperatura que afectará principalmente al norte y al sureste del país.
Este fenómeno no es común en noviembre, por lo que se considera un evento meteorológico importante. La entrada del aire polar podría incluso provocar nevadas ligeras en zonas montañosas de la Sierra Madre Occidental, mientras que en el centro y oriente del país se sentirán temperaturas más frías de lo habitual.
Los meteorólogos advierten que las madrugadas serán especialmente frías, con valores mínimos cercanos a 0 °C en regiones altas y vientos del norte que podrían alcanzar rachas de 60 a 80 km/h en el Golfo de México.
ESTADOS QUE SENTIRÁN EL FRÍO EXTREMO
De acuerdo con el pronóstico, el vórtice polar afectará con mayor intensidad a los estados del norte durante los días domingo 9, lunes 10 y martes 11 de noviembre. Entre las entidades más impactadas se encuentran:
• Sonora
• Coahuila
• Chihuahua
• Nuevo León
• Tamaulipas
Además, el viento “norte” también se hará presente en las zonas costeras del Golfo de México y la Península de Yucatán, generando un ambiente más fresco en:
• Veracruz
• Tabasco
• Yucatán
• Campeche
• Quintana Roo
En estas regiones se prevén rachas de viento fuertes, incremento en el oleaje y bajas temperaturas nocturnas. El contraste térmico podría ser notorio, especialmente en estados como Tamaulipas y Veracruz, donde los termómetros podrían descender entre 8 y 10 grados en menos de 24 horas.
QUÉ ES EL VÓRTICE POLAR Y POR QUÉ AFECTA A MÉXICO
El vórtice polar es un sistema de baja presión y aire muy frío que se encuentra normalmente cerca de los polos. Sin embargo, cuando se debilita o se expande, parte de ese aire gélido se desplaza hacia regiones más templadas, ocasionando descensos súbitos de temperatura.
En esta ocasión, una porción del vórtice se ha extendido hacia Norteamérica, empujando una masa de aire ártico hacia México. Esto explica por qué el país experimentará un ambiente invernal antes de tiempo.
Los expertos recomiendan mantenerse abrigado, proteger a personas mayores y niños, así como evitar cambios bruscos de temperatura. También se sugiere revisar calefactores y sistemas de gas, ya que se espera un incremento en su uso.
DATOS CURIOSOS DEL VÓRTICE POLAR
• El vórtice polar no es un fenómeno nuevo: ha existido siempre, pero su expansión hacia el sur puede variar cada año.
• En 2014, un evento similar provocó temperaturas récord en Estados Unidos y nevadas atípicas en el norte de México.
• Su nombre proviene del latín vortex, que significa “remolino”, haciendo referencia a la rotación del aire frío alrededor del Polo Norte.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 11 y máxima de 26 grado, el sábado tendremos una máxima de 26 y una mínima de 11 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 19 y mínima de 4.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Heladas y temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa (norte), Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán y Quintana Roo.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz (región Olmeca).
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.