¡No la abras! Así es la trampa de la foto efímera en WhatsApp para extorsionarte

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    ¡No la abras! Así es la trampa de la foto efímera en WhatsApp para extorsionarte
    Una foto efímera o de solo una visualización, es la herramienta de extorsión para una nueva estafa por WhatsApp, la cual no sólo apela a la curiosidad, sino que también a la culpabilidad. IA | GEMINI
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

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A diferencia de otras estafas donde y piden dinero a tus conocidos en tu nombre, esta comienza con un mensaje de un desconocido

Una foto efímera o de solo una visualización, es la herramienta de extorsión para una nueva estafa por WhatsApp, la cual no sólo apela a la curiosidad, sino que también a la culpabilidad para intentar sacar dinero a la víctima.

A diferencia de otras estafas donde logran intervenir las cuentas y pedir dinero a tus conocidos en tu nombre, esta comienza con un mensaje de un desconocido.

https://vanguardia.com.mx/informacion/ghostpairing-la-trampa-sin-clicks-que-suplanta-cuentas-de-whatsapp-y-le-pide-dinero-a-tus-contactos-AF23264884

¿CÓMO FUNCIONA LA ESTAFA DE LA FOTO EFÍMERA?

Se trata de una estafa con un inicio sencillo, pero concluye en un caso de extorsión y manipulación. Comienza con un mensaje de un número desconocido, el cual contiene una foto efímera o que solo puedes ver una vez.

Por curiosidad cuando abres la foto, el usuario se da cuenta de que es un contenido es sensible o comprometedor, incluso íntimo; pero no es de la persona, es solo un cebo para iniciar con la extorsión.

Empezará a decirle a la víctima en el chat de WhatsApp que tendrá que enviarle dinero si no quiere represalias entre ellas una denuncia; jugando con el sentimiento de culpabilidad tras haber abierto una foto íntima de una persona a la que no conoces.

Aunque es bastante sencilla, juega con los sentimientos y la manipulación del afectado, pero el phishing funciona así, son estafas que hacen de forma masiva y no necesitan que todos piquen, solo que una o dos personas lo hagan y puedan estafarle dinero.

¿CÓMO EVITAR NO CAER EN ESTA ESTAFA?

Se recomienda no abrir nunca ninguna imagen de un número desconocido, ya que juegan con la curiosidad y con incitarnos a ver algo efímero porque no sabemos lo que hay dentro, por lo que hay que combatir el primer impulso.

Pero si caíste y empiezan las amenazas, es recomendable bloquear al contacto y reportarlo sin mediar palabra para no continuar con la extorsión; aunque en general se recomienda no responder ningún mensaje sospechoso de ningún número desconocido, incluso si parece inofensivo.

https://vanguardia.com.mx/informacion/el-truco-de-whatsapp-para-borrar-archivos-innecesarios-y-recuperar-espacio-en-el-celular-JM21879635

¿QUÉ ES EL PHISHING Y CÓMO FUE SU EVOLUCIÓN EN LAS REDES SOCIALES Y LLAMADAS TELEFÓNICAS?

El phishing, inicialmente centrado en correos electrónicos, ha evolucionado con el alcance de las redes sociales y llamadas telefónicas.

Los criminales se valen de perfiles falsos o cuentas fraudulentas para hacerse pasar por empresas respetables, solicitando contraseñas y datos bancarios.

La suplantación de identidad, los fraudes financieros y la venta de datos personales son las consecuencias directas de caer en estas trampas.

¿CÓMO EVITAR EL PHISHING Y NAVEGAR DE MANERA SEGURA EN LÍNEA?

— Opta por vínculos que comiencen con HTTPS, indicando sitios seguros.

— Evita clics en enlaces o archivos de fuentes desconocidas.

— Revisa las URL en busca de errores ortográficos que delaten fraudes.

— Desconfía de sitios con errores gramaticales o colores desconocidos.

— Sé cauteloso ante ofertas demasiado buenas para ser verdad.

— Activa la autenticación de dos factores siempre que sea posible.

— Personaliza la configuración de tu enrutador WiFi para mayor seguridad.

https://vanguardia.com.mx/informacion/whatsapp-protegera-tu-numero-de-telefono-con-nombre-de-usuario-asi-funciona-y-como-reservarlo-HJ21826625

¿QUÉ HACER SI HACKEARON MI CUENTA DE WHATSAPP?

Si sospechas que alguien está utilizando tu cuenta para contactar a tus familiares o amigos, lo primero es avisarles por un medio alternativo para evitar que alguno de ellos envíe dinero, haga transferencias o tramiten préstamos a los estafadores.

Si un familiar o amigo te pide dinero, confirma la situación por una llamada telefónica u otro medio distinto a WhatsApp antes de realizar cualquier operación y no realices transferencias de inmediato.

Es recomendable revisar periódicamente la sección “Dispositivos vinculados” de WhatsApp. Si aparece un equipo que no reconoces, puedes cerrar su sesión.

Así como que no compartas códigos de verificación, desconfiar de mensajes que exijan actuar con urgencia y comprobar la identidad de quien solicita dinero mediante otro canal.

También se aconseja activar la verificación en dos pasos en redes sociales y plataformas, evitar enlaces sospechosos y mantener actualizadas las aplicaciones y los dispositivos.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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