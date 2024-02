‘¿Ya gentrificaron los tamales?’, crean tamal en forma de ajolote... y critican su precio

Sin embargo, pese a su originalidad y creatividad, la propuesta culinaria ha llamado la atención por su elevado costo, ya que un solo tamal tiene un precio de 180 pesos y su preparación está limitada a 50 piezas por día ; por lo que los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar.

Usuarios expresan su asombro ante el precio, cuestionando su accesibilidad y considerando que el valor monetario supera sus expectativas para un tamal, pese a lo innovador de su concepto; mientras que otros muestran su interés a probarlos, al considerar que la experiencia es única.

”¿Cómo que ya gentrificaron los tamales?”; “Y nos quejábamos de los rugidos de tripas, de los revendedores de Costco”; “Gracias por la idea con $500, me hago fácil 20 de esos o más”; “¿Para los gringos verdad? ja, ja, ja ya mejor cocinen para ellos”; “Y yo me quejo por qué el guajolocombo está en 40″; “Ta bien caro eso, pero con el ingenio mexicano no tardan en hacerlos por mejor precio”, se puede leer en algunos comentarios.