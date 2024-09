Así es como humanos ocultos ayudan a los vehículos autónomos a navegar las calles

Dentro de empresas como Zoox, este tipo de asistencia humana se da por hecha. Fuera de ellas, pocos saben que los vehículos autónomos no son totalmente autónomos .

“ No tenemos control absoluto del vehículo ”, afirmó Marc Jennings, un técnico remoto de 35 años que trabaja para Zoox. “Solo lo guiamos”.

Waymo y Cruise se rehusaron a ofrecer comentarios para este artículo.

Mientras que Waymo y Cruise utilizan autos tradicionales reacondicionados para la conducción autónoma, Zoox está poniendo a prueba una nueva clase de vehículo en Foster City, al sur de San Francisco, y en Las Vegas, cerca del Strip.

Estos robotaxis todavía no están disponibles para todo público. Pero hace poco, Zoox permitió que reporteros de The New York Times tomaran un viaje de prueba.

Dentro del vehículo, no hay espacio para un conductor. No hay asiento de conductor, ni volante, ni tablero, ni acelerador. En el auto caben cuatro personas y las cuatro son pasajeros. Se sientan en dos asientos corridos que están uno frente al otro, como dos sillones en una sala de estar.