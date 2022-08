Añadió que los vehículos eléctricos tienen el potencial de ofrecer un mejor performance que los “muscle cars” a gasolina con su rápida aceleración. Pero dijo que les falta algo. “No tiene la emoción. No tiene el espectáculo. No tiene la sensación de peligro que ofrece el modelo de combustión interna cuando va haciendo ruido y rugiendo y haciendo los cambios”.

Kuniskis no reveló que tan rápido llegaría el Charger de 0 a 100 km/h (60 mph), pero aseguró que sería más rápido que los actuales vehículos a gasolina de la compañía. Tampoco señaló cuánto recorrería el nuevo Challenger por carga, pero añadió que eso no es tan importante como tener un auténtico “muscle car”.

Por Tom Krisher The Associated Press.