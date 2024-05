Pide la Asociación de Movilidad Eléctrica en México nuevos incentivos fiscales para impulsar la movilidad eléctrica en el país

CIUDAD DE MÉXICO- “En el tema de políticas públicas, es que haya incentivos adecuados, sobre todo para el desarrollo de infraestructura de recarga (para los autos eléctricos). Esto es fundamental para que naturalmente esto (la electromovilidad) crezca”, comentó al término en su participación en la Expo Desarrollo Inmobiliario ‘The Real Estate Show 2024’ en Ciudad de México.

La presidenta de AMIVE, que reúne al 90 % de los fabricantes de autos eléctricos, rechazó que se demanden subsidios gubernamentales, si no que se implementen incentivos puntuales a nivel fiscal.

TE PUEDE INTERESAR: BYD Dolphin Mini llega a México: Este será el precio del auto eléctrico más barato del país

“No estoy hablando de subsidios, no es extender la mano y pedir algo específico al Gobierno, no es pedir que dé, es pedir que se pueda sumar con ese tipo de incentivos”, sostuvo.

En este sentido, explicó que estos pueden ir desde beneficios a los mexicanos que optan por adquirir un vehículo eléctrico, como para las empresas e industria que decidan cambiar toda su flota de carga y transporte.

Además, consideró que se “podrían incentivar tarifas horarias para la carga de los autos eléctricos, a fin de que sea más barata la energía en horas de menor consumo nacional”.