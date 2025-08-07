Edición limitada Quail Silver del hiperdeportivo Corvette ZR1X tendrá un costo de 241,395 dólares
En su versión básica, el ZR1X 2026 tendrá 1,250 caballos de potencia gracias a la combinación de un motor biturbo en V8 de 5.5 litros y un motor eléctrico (que produce 186 caballos de potencia) que está conectado al eje delantero
DETROIT- De acuerdo a un comunicado de prensa publicado en el sitio web de Chevrolet, el Corvette ZR1X 2026 será el “más avanzado de la historia y un auténtico hiperdeportivo estadounidense” que va a estar disponible con un “exclusivo paquete Edición Limitada Quail Silver de producción limitada”.
Esta Edición Limitada Quail Silver contará con “acabados y una artesanía únicos”, así también tendrá la “primera pintura mate de producción de Corvette, Blade Silver Matte, desde la década de 1960”, detalla el comunicado, y añade que este paquete va a estar disponible de forma exclusiva para el Corvette ZR1X 3LZ convertible.
Chevrolet precisa que su presentación ser en “The Quail, A Motorsports Gathering” de este año, en la ciudad de Carmel en California el próximo el 15 de agosto.
En opinión de Scott Bell, quien es el vicepresidente de Chevrolet Global, “los Corvette son el orgullo y la alegría de sus dueños; esto ha sido así desde que comenzamos a vender este modelo hace más de 70 años. Honran su artesanía y diseño, así como su excelencia en ingeniería”, y concluye Bell que “el ZR1X Edición Limitada Quail Silver presenta una opción altamente exclusiva para los clientes de Corvette que buscan un artículo de colección”.
CORVETTE ZRIX 2026
Una de las características principales del Corvette ZR1X 2026, es que posee una potencia de 1,250 caballos de fuerza1, esto es gracias a la combinación de un motor biturbo en V8 de 5.5 litros y un motor eléctrico (que produce 186 caballos de potencia) que está conectado al eje delantero, que hace que vaya de 0 a 60 mph en menos de 2 segundos2.
Cada auto va a lucir “una placa de “Edición Limitada” junto al altavoz interior tipo cascada y cada unidad se identificará con un número de edición limitada”, precisa el comunicado.
Por otra parte, en cuanto al color exterior Plata Espada Mate, este tiene su inspiración en el color exterior Plata Inca que tenía el Corvette C1 de 1957 a 1959.
En este sentido, Phil Zak, quien es el director ejecutivo de diseño de Chevrolet Global, describe que ”el equipo de diseño siempre busca la innovación, y el color Plata Espada Mate marca un hito para el Corvette, ya que fue la primera pintura mate de fábrica en 60 años”, Zak continúa explicando que “este nuevo acabado crea una sensación distintiva de alta gama y ofrece una oportunidad única de poseer una expresión verdaderamente única del Corvette”.
En lo que seque se refiere a su interior, Chevrolet indica en su comunicado que el ZR1X Plata Espada Edición Limitada tendrá “tonos Gris Ceniza Medio y Gris Ceniza con detalles en Habanero, una nueva paleta de colores disponible en todos los modelos Corvette 2026”.
Además, “contará con pinzas de freno pintadas de naranja, escapes negros y retrovisores con acabado en carbono”, apunta Chevrolet.
Por su parte, el ZR1X Quail Silver Limited Edition tendrá su debut en la Semana del Automóvil de Monterey en The Quail, que es una reunión de automovilismo, en Carmel, California, el próximo 15 de agosto, se explica en el comunicado.
¿CUÁL ES EL PRECIO DE VENTA SUGERIDO POR CHEVROLET DEL ZR1X?
- El Corvette ZR1X 2026 va a tener un precio de venta sugerido 207,395 de dólares para el 1LZ cupé y de 217,395 de dólares para el 1LZ convertible.
- El ZR1X 3LZ coupé tendrá un precio de venta sugerido de 218,395 dólares, mientras que el 3LZ convertible costará 228,395 de dólares.
- Quien desee adquirir el ZR1X Quail Silver Limited Edition tendrá que desembolsar 241,395 es precio no incluye los gastos de envío y está previsto que producción iniciará el próximo año.
Con información de Chevrolet.