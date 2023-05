$!El auto más barato del mundo, ¿ni tan barato ni tan seguro?

Los puntos a favor

El Chang Li S1-Pro tiene 2,5 metros de largo por 1,5 de ancho y 1,8 de alto con 323 kilos de peso.

Su motor alcanza una velocidad máxima de 30 a 35 kilómetros por hora.

Podrás cargarlo entre 7 y 10 horas, por lo que evitaras el consumo de gasolina.

El Chang Li S1-Pro está diseñado para trayectos cortos, con una autonomía de 30 kilómetros.

Aunque su batería es pequeña, lo que limita su autonomía, la recarga del Chang Li S1-Pro es sencilla.

No requiere una estación de recarga eléctrica convencional, ya que puede conectarse fácilmente a un enchufe común.

Tiene una capacidad máxima de tres personas.

Una ventaja importante es que el Chang Li S1-Pro no está sujeto a programas de restricción vehicular como el «Hoy no circula» implementado en la Ciudad de México, porque no emite gases contaminantes que afecten al medio ambiente.

Si estás interesado en adquirir este vehículo, puedes buscarlo en la plataforma alibaba.com, donde encontrarás una variedad de modelos de autos eléctricos de la empresa Changzhou Xili Car Industry.

Selecciona el modelo Chang Li S1 Pro y accederás a todas sus especificaciones y opciones de compra.