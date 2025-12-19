Nissan Gravite: así será la nueva camioneta compacta de siete pasajeros

    Nissan Gravite: así será la nueva camioneta compacta de siete pasajeros
    Nissan aún no ha revelado imágenes del interior, aunque se espera un diseño similar al del modelo de origen. FOTO: MOTORPASIÓN
Corin Zúñiga
Corin Zúñiga

El vehículo será presentado el 21 de enero y, por ahora, su llegada está prevista para mercados de Asia-Pacífico, con posibilidad de expansión a otras regiones

Nissan alista un nuevo integrante para su gama de vehículos utilitarios y se trata de una camioneta pequeña con tres filas de asientos que llevará por nombre Nissan Gravite. El modelo ampliará la oferta de la marca en el segmento de acceso, aunque no será un desarrollo completamente independiente, ya que aprovechará una base ya conocida dentro de la alianza con Renault.

La Nissan Gravite seguirá una estrategia similar a la aplicada recientemente con Nissan Tekton, modelo que toma como punto de partida a la Renault Duster. En este caso, la nueva camioneta estará estrechamente relacionada con la Renault Triber, un vehículo presentado en 2019 y que actualmente no se comercializa en el mercado mexicano. Esta relación permite anticipar buena parte de sus dimensiones, enfoque y planteamiento general.

El vehículo se ubicará dentro del segmento de los SUV compactos, pero con la particularidad de ofrecer capacidad para siete pasajeros. La propuesta apunta a un uso familiar y urbano, priorizando el espacio interior y un costo contenido. Por ello, se espera un equipamiento funcional, sin grandes alardes tecnológicos ni mecánicas de alto desempeño, en línea con lo que ofrece el modelo de origen.

Hasta ahora, Nissan únicamente ha difundido imágenes de adelanto que muestran algunos elementos clave del diseño exterior. En ellas se aprecia que la marca trabajó en dotar al modelo de una identidad propia, especialmente en la parte frontal. Destaca una parrilla inspirada en el lenguaje V-Motion característico de la firma japonesa, así como detalles específicos como el nombre “Gravite” integrado en el borde del cofre, recurso que ya se ha visto en otros lanzamientos recientes.

La parte trasera guarda mayor similitud con la Renault Triber, sobre todo en el diseño de las luces, aunque el parachoques fue modificado para diferenciarla visualmente. Estos cambios buscan que el parentesco no sea evidente a simple vista, especialmente para compradores que no estén familiarizados con el modelo original.

Del interior aún no se han revelado imágenes oficiales, pero todo indica que mantendrá una arquitectura muy cercana a la del vehículo de Renault, con ajustes menores como emblemas y acabados específicos de Nissan. En el apartado mecánico, se perfila un motor de tres cilindros y 1.0 litro atmosférico, con alrededor de 71 caballos de potencia, acoplado a una transmisión manual o manual robotizada de cinco velocidades.

La Nissan Gravite se presentará oficialmente el próximo 21 de enero. Por ahora, su comercialización está confirmada para la India y otros mercados de Asia-Pacífico. Sin embargo, la experiencia con Nissan Magnite, que pasó de ser regional a global, deja abierta la posibilidad de que este nuevo modelo amplíe su presencia en el futuro.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

