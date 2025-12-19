Nissan Gravite: así será la nueva camioneta compacta de siete pasajeros

Nissan alista un nuevo integrante para su gama de vehículos utilitarios y se trata de una camioneta pequeña con tres filas de asientos que llevará por nombre Nissan Gravite. El modelo ampliará la oferta de la marca en el segmento de acceso, aunque no será un desarrollo completamente independiente, ya que aprovechará una base ya conocida dentro de la alianza con Renault.

La Nissan Gravite seguirá una estrategia similar a la aplicada recientemente con Nissan Tekton, modelo que toma como punto de partida a la Renault Duster. En este caso, la nueva camioneta estará estrechamente relacionada con la Renault Triber, un vehículo presentado en 2019 y que actualmente no se comercializa en el mercado mexicano. Esta relación permite anticipar buena parte de sus dimensiones, enfoque y planteamiento general.

El vehículo se ubicará dentro del segmento de los SUV compactos, pero con la particularidad de ofrecer capacidad para siete pasajeros. La propuesta apunta a un uso familiar y urbano, priorizando el espacio interior y un costo contenido. Por ello, se espera un equipamiento funcional, sin grandes alardes tecnológicos ni mecánicas de alto desempeño, en línea con lo que ofrece el modelo de origen.

Hasta ahora, Nissan únicamente ha difundido imágenes de adelanto que muestran algunos elementos clave del diseño exterior. En ellas se aprecia que la marca trabajó en dotar al modelo de una identidad propia, especialmente en la parte frontal. Destaca una parrilla inspirada en el lenguaje V-Motion característico de la firma japonesa, así como detalles específicos como el nombre “Gravite” integrado en el borde del cofre, recurso que ya se ha visto en otros lanzamientos recientes.