    A causa de aranceles, Nissan prevé una pérdida operativa de mil 800 millones de dólares
    Nissan es una empresa automotriz japonesa fundada en 1933 que diseña, fabrica y vende vehículos, así como productos y servicios relacionados. FOTO: AP.

La fabricante, de la cual el grupo francés Renault posee 35%, publicará sus resultados del primer semestre el 6 de noviembre

JAPÓN- El fabricante japonés Nissan anunció el jueves que prevé una pérdida operativa de 275 mil millones de yenes (unos mil 800 millones de dólares) para su ejercicio fiscal 2025-2026, al anticipar que las dificultades de suministro se sumarán a los aranceles y efectos del tipo de cambio en los próximos meses.

La empresa también señaló que su pérdida operativa del primer semestre (de abril a septiembre) será menor de lo previsto, con 30.000 millones de yenes (197 millones de dólares) una sexta parte de lo previsto en un principio.

«Si bien los resultados del primer semestre reflejan ingresos temporales y los efectos de nuestros esfuerzos de reducción de costes, prevemos que el entorno competitivo seguirá siendo difícil en la segunda mitad del año», declaró Jérémie Papin, director financiero de Nissan, citado en el comunicado.

Además del impacto negativo persistente de los aranceles y los tipos de cambio, Nissan menciona también riesgos en las cadenas de suministro y la estacionalidad de la actividad como razones para justificar esta advertencia sobre resultados.

