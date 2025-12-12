Audi A6 Sportback e-tron: la evolución eléctrica del sedán ejecutivo

El Audi A6 ha sido, históricamente, uno de los referentes del segmento de sedanes medianos premium.

Sin embargo, la nueva era de la electrificación obligó a replantear su esencia sin perder los valores que lo consolidaron dentro del portafolio de la marca alemana.

Bajo esa premisa nace el Audi A6 Sportback e-tron, un modelo que combina tradición, tecnología y una visión claramente orientada al futuro.

Este A6 está construido sobre la plataforma premium PPE, la misma que Audi ya estrenó en el Q6 e-tron, y que permite configuraciones con tracción trasera o integral.

La gama se compone de tres versiones: RWD Advanced, Quattro S line y la S6 Sportback e-tron quattro.

En la variante de acceso, que fue la probada, el conjunto mecánico entrega 362 hp y una batería de 100 kWh, suficientes para homologar hasta 756 kilómetros de autonomía, una cifra que lo coloca como uno de los eléctricos más eficientes del segmento.

En manejo, el A6 Sportback e-tron mantiene un carácter ejecutivo: rápido, contundente cuando se le exige, pero siempre refinado.

Acelera con solvencia, sin brusquedades, y prioriza una conducción suave, ideal tanto para traslados diarios como para viajes largos.

Es un eléctrico que entiende el lujo desde la serenidad y no desde la exageración.