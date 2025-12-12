Audi A6 Sportback e-tron: la evolución eléctrica del sedán ejecutivo

    Audi A6 Sportback e-tron: la evolución eléctrica del sedán ejecutivo
    El Audi A6 Sportback e-tron presume una silueta aerodinámica y un coeficiente de arrastre récord de 0.21 cD FOTO: EL UNIVERSAL

El Audi A6 Sportback e-tron redefine el concepto del sedán premium con tecnología eléctrica, gran autonomía y un enfoque claro hacia el lujo moderno y la eficiencia

El Audi A6 ha sido, históricamente, uno de los referentes del segmento de sedanes medianos premium.

Sin embargo, la nueva era de la electrificación obligó a replantear su esencia sin perder los valores que lo consolidaron dentro del portafolio de la marca alemana.

Bajo esa premisa nace el Audi A6 Sportback e-tron, un modelo que combina tradición, tecnología y una visión claramente orientada al futuro.

Este A6 está construido sobre la plataforma premium PPE, la misma que Audi ya estrenó en el Q6 e-tron, y que permite configuraciones con tracción trasera o integral.

La gama se compone de tres versiones: RWD Advanced, Quattro S line y la S6 Sportback e-tron quattro.

En la variante de acceso, que fue la probada, el conjunto mecánico entrega 362 hp y una batería de 100 kWh, suficientes para homologar hasta 756 kilómetros de autonomía, una cifra que lo coloca como uno de los eléctricos más eficientes del segmento.

En manejo, el A6 Sportback e-tron mantiene un carácter ejecutivo: rápido, contundente cuando se le exige, pero siempre refinado.

Acelera con solvencia, sin brusquedades, y prioriza una conducción suave, ideal tanto para traslados diarios como para viajes largos.

Es un eléctrico que entiende el lujo desde la serenidad y no desde la exageración.

El interior destaca por sus tres pantallas digitales, techo panorámico inteligente y un enfoque tecnológico de primer nivel. FOTO: EL UNIVERSAL

El diseño exterior refleja claramente su nueva etapa. La carrocería Sportback aporta una silueta más dinámica y mejora la aerodinámica hasta alcanzar un coeficiente de 0.21 cD, el más bajo en la historia de Audi.

Destacan los faros Matrix LED divididos, la franja luminosa trasera, los rines aerodinámicos y, en versiones superiores, los retrovisores virtuales y las manijas al ras.

Por dentro, la tecnología es protagonista con tres pantallas: cuadro digital de 11.9 pulgadas, sistema central de 14.5 pulgadas y una tercera de 10.9 pulgadas para el copiloto.

Se suma el techo panorámico de cristal líquido, iluminación ambiental, audio Bang & Olufsen y un completo paquete de asistencias ADAS.

En México, el Audi A6 Sportback e-tron inicia en $1,559,900 para la versión RWD Advanced, sube a $1,699,900 en la Quattro S line y alcanza los $1,939,900 en la S6 Sportback e-tron quattro, posicionándose como la puerta de entrada al lujo eléctrico más avanzado de Audi.

