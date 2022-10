2022 es el año más letal para periodistas en América Latina, México el país más mortal

Te podría interesar: Ataques contra la prensa no actos son aislados

Jonathan Bock también apuntó que los mecanismos de protección, aunque operan en varios países de la región, no tienen legitimidad, son politizados o “sencillamente no funcionan y no atienden los casos” en riesgo.

A esto se suma la violencia en línea como factor de riesgo para la prensa en América Latina, en especial contra mujeres periodistas, aseguró la FLIP.

Entre esta se incluyen las estigmatizaciones por parte de actores políticos, así como los mecanismos de espionaje y seguimiento a este sector.

Ante esto, el director de la fundación argumentó que se debe reforzar a la sociedad civil y las organizaciones, así como “entender esto como una emergencia”.

Por su parte, Mónica González, miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo, relató casos de exilio y desplazamiento de estos profesionistas por su labor y denunció que se debe a la “mafia y el crimen organizado”.

“No debemos olvidar la exigencia de que los Estados funcionen, ni consolidar la falta de los Estados”, declaró.

