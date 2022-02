A partir del 24 de febrero no habrá aislamiento COVID-19 en Inglaterra; oposición critíca medidas de Boris Jonhson

En reunión dentro del parlamento el día de hoy, lunes 21 de febrero, el primer ministro Boris Jonhson reafirmó que su plan de cancelar todas las restricciones por COVID-19 tomará vigor el próximo jueves 24 de febrero, luego de haberlo previsto.

No obstante, las otras tres naciones del Reino Unido, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, mantendrán e implementarán sus propias reglas fuera de lo establecido por el político.

LEER MÁS: Eliminará Inglaterra aislamiento obligatorio por COVID tras el alto número de vacunados alcanzados

Mientras Europa mantiene estrictas reglas de vacunación y promueve protocolos de sanidad como el distanciamiento social y el uso de cubrebocas, Johnson aboga por erradicar todo “requisito pandémico”, apuntando que irrumpe contra las “libertades personales”.

Asimismo, señala que la comunidad inglesa está lista para asumir responsabilidades y cuidarse.

“El COVID no va a desaparecer. Hoy no es el día en que declaremos victoria contra el virus, porque no se irá. Pero, hoy es el día en que todo el esfuerzo empleado los últimos dos años nos ayudará a protegernos sin restringir nuestras libertades” dijo en el parlamento.

Por otro lado, aunque planea apoyar el lanzamiento de vacunas de refuerzo, entre otras intervenciones farmacéuticas y mantener cierta vigilancia ante el coronavirus, refirió que esto ayudaría a la economía, pues asegura y el gobierno ha proporcionado más pruebas “que la mayoría de los países” y ahora se ve obligado a reducir costos.

RELACIONADO: Dimiten otros dos altos mandos del Gobierno de Johnson, ya van cuatro en un día

Esta noticia no fue tomada con gusto por parte de la oposición de Johnson, así como de la comunidad científica inglesa, pues aseguran que el plan “convivir con COVID-19” está mal concebido.

“No podemos apagar el radar de Gran Bretaña antes de que se gane la guerra, ‘La ignorancia es felicidad’ no es un enfoque responsable de un virus mortal”, replicó el líder del Partido Laborista, Keir Starmer.

Asimismo, líderes de Escocia y Gales reprocharon los planes de reducir la disponibilidad de pruebas anti COVID-19.

Con poco apoyo del pueblo, duras críticas a su liderazgo y fuertes reclamaciones por errores pasados, el primer ministro sigue viéndose en el ojo del huracán para los británicos.

Con información de Reuters y EFE.