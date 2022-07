De acuerdo con los resultados, la causa de muerte de Debanhi fue asfixia por sofocación ; descartando la asfixia por sumersión -al no encontrar líquido en sus pulmones-, que el motivo de fallecimiento de la estudiante de Derecho no fuera por una contusión profunda de cráneo , como resaltó en la primera autopsia, y desechar la violencia sexual.

JETCIBE CORTÉS

La mujer de 26 años de edad fue encontrada muerta junto a su hijo Joshua de 5 años de edad el 13 de mayo, ella fue asesinada y quemada dentro de su hogar en Tepic, Nayarit; el menor murió por asfixia debido al humo, junto a un hombre que presentaba heridas de arma blanca.

Desde mayo de 2019 la joven denunció ante la Fiscalía de Nayarit violencia psicológica por parte de su expareja, identificado como Abraham “N” y en diciembre de ese mismo año lo denunció por haberla golpeado, lo que derivó en una orden de aprehensión en su contra.

En junio de 2020 Jetcibe relató en sus redes sociales la experiencia que tuvo tras denunciar a su agresor: “cuando fui a denunciar me dijeron que mientras no tuviera un daño físico no era algo de qué preocuparse (...) meses después llegué toda golpeada. Ya van 6 meses cumplidos de ello, y aun no lo agarran”.