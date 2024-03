‘A ver si así me atiende’... Ceci Flores, madre buscadora, llega a Palacio Nacional vestida de beisbolista para hablar con AMLO

“Ayer no tuve resultados como madre buscadora, pero atiende beisbolistas, por eso vengo vestida así; él me pueda atender y recibir la pala”, expresó luego de que no fuera recibida ayer por López Obrador.

Esto después de que el presidente no recibiera el lunes a la buscadora y dijera al ser cuestionado por medios que la sonorense debería entregar la herramienta en Palacio Nacional: ”Que me la deje aquí”, declaró.

Flores, fundadora del colectivo de búsqueda Madres Buscadoras de Sonora, reveló que con dicha pala ha buscado a sus hijos Alejandro Guadalupe, Marco Antonio y Jesús Adrián desde 2015 y 2019, respectivamente.

Por lo tanto, reiteró que solo entregará la herramienta personalmente al presidente y no lo hará por medio de intermediarios.

Finalmente, denunció nuevamente los riesgos que enfrenta por sus actividades de búsqueda. Ceci Flores ha denunciado desde 2023 que ha sufrido diversas amenazas por su labor, en un país en el que desde 2010 se han asesinado a más de 20 buscadores, de los cuales 15 ocurrieron en el actual sexenio.

CECI FLORES BUSCA A SUS HIJOS

La defensora de derechos humanos inició con la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe en 2015 después de que desapareciera en los Mochis, Sinaloa. Dos años después, en 2019, sus otros dos hijos, Marco Antonio y Jesús Adrián, también desaparecieron en Bahía de Kino.

Esto llevó a la mujer a crear el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, grupo que a la fecha a localizados los restos de más de 2 mil personas y ha logrado ubicar a cientos más con vida.

La manifestación de Flores se da mientras la polémica crece en el país ante la discrepancia entre la cantidad de desaparecidos que contabiliza el registro nacional y la cifra que reporta el censo ordenado por el presidente López Obrador.

Este último ejercicio ha sido cuestionado por organizaciones y colectivos de búsqueda por presuntamente alterar las cifras a favor de los gobiernos morenitas y la administración de AMLO.

A las críticas se suma una investigación periodística del sitio A dónde van los desaparecidos, realizado por el periodista Efraín Tzuc, quien constató que más de 260 personas desaparecidas figuran con una clasificación errónea en el censo, e incluso han sido catalogadas como localizadas pese a que sus familiares no saben dónde se encuentran.

Asimismo, se suman los recortes masivos de especialistas forenses y funcionarios de la plantilla de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la suspensión de recursos para el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), creado en 2019 por insistencia de las familias buscadoras con el fin de identificar cuerpos por medio de peritajes independientes.

Además, frente a las casi 115 mil personas desaparecidas que contabiliza en México el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), familiares se han volcado a la búsqueda de sus seres queridos, exponiéndose a diversos ataques y amenazas.

Esto, incluso llevó a personas buscadoras a acudir el pasado 28 de febrero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que el Gobierno mexicano les otorgue mayor protección ante los riesgos que enfrentan.