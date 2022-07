Ante esta respuestas, diversos colectivos feministas de México, en pro del aborto, han clarificado su apoyo a quienes lo necesiten, incluso, “contrabandeando” píldoras abortivas en la frontera americana. “Antes acompañábamos a cinco mujeres por mes a realizarse un aborto, ahora ayudamos hasta a siete personas por semana”, contó Sandra Cardona, activisa regiomontana.

Pese a sus intenciones de ofrecer un aborto seguro “hecho por ti misma”, las mujeres feministas aseguran que sigue siendo una tarea dificil, pues es, prácticamente, traficar drogas a los Estados Unidos, en referencia a las píldoras abortivas que se tratan de enviar día tras día.

Por si no fuera poco, estos programas han llegado con facilidad a quienes tienen el privilegio de viajar constantemente, empero, señalan que “las mujeres que más lo necesitan, y no tienen siquiera acceso a Internet, aún no llegan a nosotros”.

Debido a la magnitud del fallo, millones de mujeres y personas gestantes han llegado hasta a borrar sus aplicaciones de control menstrual, además, alertan de no realizar viajes “sospechosos” a México o cerca de la frontera, incluso vigilar sus búsquedas de Google.

“Sí, elimina tu aplicación del periodo. Pero tampoco organices viajes para las personas que aborten en Facebook. No busques en Google “dónde abortar” si vives en Texas. No vayas a una protesta desenmascarada”, relataron en Twitter.

Con una fuerte presencia en redes sociales, decenas de redes abortivas se han “tejido” en la frontera Estados Unidos-México, donde cientos de mujeres y feministas ya cuentan con un elaborado plan para ayudar a sus cercanas, sentenciando que ninguna deberá depender de la ley estadounidense.

Como lo han hecho por experiencia en México, esperan y quienes necesiten un aborto “puedan valerse por sus propios medios”, reitera Crystal Pérez Lira, militante de Colectiva Bloodys, una agrupación feminista con sede en Tijuana.

Con estas sentencias, es probable que las leyes en México también protejan a millones de gestantes de Estados Unidos, quienes siente y toda esta “persecución” se ha convertido en una distopía, donde los derechos de las mujeres en “decidir sobre sus cuerpos” se ha deteriorado.