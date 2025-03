¿Ya la viste? ¿Qué dijo Crista Montes de Gala en la entrevista con Adrián Marcelo?

“Ese día no había otra cosa más que cereal en la casa, entonces le dije pues cómete un cereal, ella se para enfrente de mí muy retadora y me tira el plato de la mano, ahí le digo hasta aquí llegaste, me paro y le doy una cachetada pero me la contestó y no con uno, fueron varias, fue y se puso de acuerdo con la hermana y la hermana llega y me detiene para que la otra me siga dando, esa es la verdad que yo quería contar”, dijo notablemente afectada.

A la pregunta expresa de Adrián sobre si Crista denunció la agresión física de su hija, descartó haber trascendido “No, en ese momento no lo hic e, todo mundo se me vino encima”.

LA TRÁGICA PELEA

Según Crista, la molestia de la participante de ‘La Casa de los Famosos México’ se debió a que compartió con TvNotas que estaba distanciada de su hija.

“Todo pasó porque yo di una nota en TvNotas, yo la di porque abrí una cafetería y mis fans me preguntaban porqué no estabas mis hijas, y al no verlas me llama la reportera y me dice hace mucho que no vemos a tus hijas, y yo no sé mentir”, expresó mientras Adrián escuchaba atento.

“Me habla y me pregunta y le digo sí estoy distanciada, y me dice ‘¿quieres que te haga algo de tu cafetería y a ver si te sirve para la promoción?’”, recordó la madre de Gala.

“No digo nada del otro mundo, pero digo que ya no estoy con Gala. Y el día que sale la entrevista pues se enoja gala y sale y dice todo lo que dice en el en vivo, sale llorando, que me aventó un plato, que estoy local que me quiero quedar con todo su dinero, que tiene depresión”, expresó.