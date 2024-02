Actrices del porno protestan en Japón; nueva ley terminará con la industria, advierten

En anticipación a la próxima revisión que hará el gobierno de Japón sobre la llamada “Nueva Ley de Contenido Pornográfico”, promulgada en junio de 2022, profesionales de la industria del cine para adultos en Japón, que incluyen a personal de producción y actrices, han iniciado una campaña de recolección de firmas y una manifestación pacífica en todo el país desde el pasado 9 de febrero.

En la manifestación y recolección de firmas del pasado 10 de febrero en Akihabara, Tokio, se observó la participación de actrices del porno japonés, como Riko Hoshino, Sawa Sasaki, y Kotoko Sakurawa.

TE PUEDE INTERESAR: Actriz porno visitó Teherán; la acusan de hacer propaganda al régimen

Directores y miembros de producción declararon: “Pronto, la industria del cine pornográfico en Japón va a desaparecer. Las personas que nos dedicamos a esta industria también tenemos una vida como todos los demás. Siempre fue un error que el Congreso haya aprobado una ley como esta”; “Me gustaría que esta nueva Ley pase por un proceso de revisión para que sea más considerada con los que trabajamos en esta industria”; y “Me opongo a cualquier discriminación simplemente por trabajar en esta industria. Yo realmente me preocupo por las actrices, las mayores afectadas por esta Ley. Por favor, apóyennos a que el Congreso finalmente nos escuche”.

Riko Hoshino, actriz del cine pornográfico, comentó: “Si las cosas continúan así, la industria del cine para adultos en Japón va a desaparecer y el ambiente de trabajo será completamente imposible de tolerar. Quiero que el Congreso escuche la opinión de aquellos que realmente estamos involucrados en esta industria. Siento que nuestros derechos humanos y el orgullo que sentimos por nuestro trabajo están siendo pisoteados por el Congreso”.

A finales de enero, el congresista Satoshi Hamada ofreció una audiencia a miembros de la industria del cine pornográfico en Japón, quienes informaron que el número de películas para adultos (conocidas como JAV) había disminuido considerablemente como resultado de la “Nueva Ley de Contenido Pornográfico”, por lo que muchas actrices habían perdido sus empleos.

Esto no solo provoca que las actrices se retiren de un negocio que ya no es rentable, sino que busquen oportunidades en el cine pornográfico independiente, que no está regulado del todo por la Ley en cuestión y que opera en la clandestinidad.

TE PUEDE INTERESAR: Multan a actriz porno por tener relaciones en un cablebús, en Colombia

Un director comentó al respecto: “Me gustaría que el Congreso se sentara a escuchar la opinión de las mujeres que realmente trabajan en esta industria. Esta Ley fue creada por personas que sienten rechazo hacia la industria del cine para adultos y creen que las mujeres japonesas están siendo obligadas a participar en este tipo de producciones. En el Congreso piensan que una mujer no puede decidir por sí misma, y les están arrebatando oportunidades de trabajo, nada más porque sí”.