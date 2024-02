Actriz porno visitó Teherán; la acusan de hacer propaganda al régimen

JERUSALÉN.- Whitney Wright, la actriz porno que ha defendido a los palestinos en internet durante la guerra entre Israel y Hamás viajó a Irán y visitó la antigua embajada estadunidense en Teherán, abandonada tras la crisis de rehenes de 1979.

La visita de Whitney Wright a Irán, que mantiene encarcelada a Narges Mohammadi, ganadora del Nobel de la Paz y activista de derechos de las mujeres, provocó duras críticas por la represión de las mujeres en el país desde la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial en 2022 y las protestas que desencadenó en todo el país.

TE PUEDE INTERESAR: Narges Mohammadi, Nobel de la Paz, critica “régimen religioso tiránico y misógino” de Irán

Wright se grabó recorriendo Teherán, a pesar de que su trabajo en pornografía la exponía técnicamente a cargos penales que pueden incluir la pena de muerte.

Wright no respondió a peticiones de comentarios de The Associated Press. Pero en comentarios en redes sociales describió la antigua embajada estadounidense como un lugar que “TENÍA que visitar”. La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar iraní, gestiona ahora un museo en el lugar.

Estudiantes iraníes que respaldaban al ayatolá Rujolá Jomeini tomaron el complejo tras la Revolución Islámica de 1979. Empleados de la embajada tomados como rehenes estuvieron 444 días retenidos. Se puede trazar una línea directa entre esa crisis y las tensiones actuales entre Teherán y Washington.

“Comparto exposiciones de un museo que no se ven nunca”, escribió Wright en Instagram. “No es un apoyo al gobierno”.