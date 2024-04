Actriz mexicana de cine para adultos confiesa que está arrepentida, revela por qué renunció

La historia de Sirenita Fuentes, una actriz de cine para adultos, ofrece una visión reveladora sobre los desafíos y dilemas que enfrentan algunos artistas en esta industria.

En una entrevista para el programa “Menos Serio que Snserio”, conducido por Óscar Burgos y La Mole, la ex actriz nopor Sirenita Fuentes compartió su experiencia desde sus inicios como bailarina exótica hasta su incursión en la industria del entretenimiento para adultos.

“Yo fui bailarina exótica y en el lugar en donde yo trabajaba traían actrices y el productor me vio y me buscó y me dijo que tenía talento, me dio su tarjeta y yo no tenía nada que perder”, dijo.

Asimismo, la bella mujer relató cómo, a medida que avanzaba en su carrera, se le empezaron a presentar demandas cada vez más extremas por parte de los productores de películas para adultos.

Una de estas situaciones fue cuando se le solicitó participar en una escena con siete hombres simultáneamente, lo cual la llevó a cuestionarse su elección profesional.