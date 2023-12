Narges Mohammadi, Nobel de la Paz, critica “régimen religioso tiránico y misógino” de Irán

Mohammadi, que protesta contra el uso obligatorio del velo para las mujeres y la pena de muerte en Irán , ha sido detenida y condenada en numerosas ocasiones en las últimas décadas. Desde 2021 está encarcelada en la prisión de Evin en Teherán, por lo que no pudo recibir el galardón en persona.

“El hiyab obligatorio impuesto por el gobierno no es ni una obligación religiosa ni un modelo cultural, sino un medio de controlar y someter a toda la sociedad” , reiteró Mohammadi el domingo, calificándolo de “vergüenza gubernamental”.

Sus dos hijos están exiliados en Francia desde 2015 y hace más de ocho años que no ven a su madre . Ninguno de los dos sabe si volverán a verla con vida.

“Personalmente, soy bastante pesimista”, confesó Kiana. “Quizá la vea dentro de 30 o 40 años, pero si no es así, no creo que vuelva a verla nunca. Pero no pasa nada porque mi madre siempre estará conmigo en mi corazón y con mi familia”.

Su hermano, Ali, se mostró “muy muy optimista”. “Creo en nuestra victoria”, afirmó.

Los padres y el hermano de Mahsa Amini debían recibir el domingo en una ceremonia en Francia el premio Sájarov concedido a título póstumo a la joven. Sin embargo, las autoridades iraníes les impidieron viajar, afirmó su abogada en Francia.

“El pueblo iraní, con perseverancia, superará la represión y el autoritarismo”, aseguró Mohammadi. “No lo duden, es una certeza”.

